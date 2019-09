Detektive, Schmetterlinge und Blumen

Es summt, brummt und wächst in so manchem Garten in der Bevergemeinde. Einer von ihnen ist der von Annette Siemann . Bereits zum dritten Mal öffnet sie ihre grüne Oase für alle Interessierten und hat, mit zahlreicher Unterstützung, wieder ein bunter Rahmenprogramm auf die Beine stellen können.

Wie auch schon im vergangenen Jahr wird es neben dem Bau von Insektenhotels sowie Kaffee und selbst gebackenem Kuchen weitere Angebote geben. „Neben unserem Garten können sich Interessierte auch den Garten von Rike Hahn und ihrer Familie ansehen. Sie wohnt in der Siedlung im Kohkamp II. Wir wollen den Menschen zeigen, dass auch mitten im Neubaugebiet Gartentraum ohne allzugroßen Aufwand möglich ist“, freut sich Annette Siemann. Zudem gebe es im Garten im Distelweg 8 neben der Besichtigung des Gartens mit maritimen Flair, auch weit mehr zu entdecken. „Wir haben ein breites Informationsangebot zusammengestellt, der Imker Austermann wird vor Ort sein und auch seinen Honig verkaufen und es gibt Popcorn“, zählt Rike Hahn einen Teil des Angebotes im Baugebiet Kohkamp II auf. Zudem gibt es „Do-It-Yourself“-Gartenkunst zu betrachten und erwerben – und auch selbst zu basteln.

Der Hauptgarten des Tages wird aber erneut der von Annette Siemann in der Dorfbauerschaft 20 sein. Nachdem bereits im vergangenen Jahr Andreas Danilow aus Beckum seinen Einstand bei der Gartenaktion von Familie Siemann gegeben hat, kommt er auch in diesem Jahr wieder in die Bevergemeinde und präsentiert seine Bienenhäuser. „Das besondere ist, dass sie Behausungen in der freien Wildbahn nachempfunden sind. Das heißt, die Bienen leben in einem präparierten Stamm“, erklärt er das Prinzip, das auch unter Klotzbeute bekannt ist.

Ebenfalls wieder mit von der Partie sind Ute Bienengräber-Killmann und Dr. Franz Killmann aus Ennigerloh. Sie werden interessierten Gästen die Welt der Kräuter sowie der Düfte und Gerüche näherbringen, die von jeder einzelnen Pflanze ausgeht. „Wir wollen dann hier vor Ort Düfte einfangen, beziehungsweise gewinnen und diese dann destillieren“, freut sich Dr. Killmann schon auf den Tag.

Ganz handfest geht es beim Bau von Samenbomben, sogenannten „Seedbombs“, zu, bei deren Bau Walter Hüser helfen wird, wenn er nicht gerade an den Insektenhotels werkelt.

Neu von der Partie wird Jürgen Schneiders, Vorsitzender der Naturgarten Regionalgruppe Osnabrücker Land und Umgebung, sein. „Er wird berichten, wie ein Naturgarten angelegt und gepflegt wird“, freut sich Annette Siemann schon auf den Gast.

Während die Großen bei Kaffee und Kuchen über ihre Gärten austauschen, wird es aber auch ein Angebot für die nächste Generation von Gartenfreunden geben. Das Detektivbüro „Vergissmeinnicht“, gegründet und geleitet von Kindern, informiert über Schmetterlinge, präsentiert ihren selbst angelegten Teich und bauen eigens ein Insektenbuffet auf. Zudem haben sie ein Quiz rund um das Thema Schmetterling erstellt, verkaufen selbst gebastelte Postkarten und haben noch so manche Überraschung parat.

Der Sonntag unter dem Motto „Ein Paradies für Gartengäste – Mehr Leben im Garten“ findet am Sonntag, 15. September, von 11 bis 18 Uhr bei Familie Siemann, Dorfbauerschaft 20, sowie im Garten von Hahn und Volkery, Distelweg 8, statt.