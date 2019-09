Der trockene Sommer und die Großwetterlage der vergangenen Tage hat schon so manches Blatt vom Baum geweht. Nach den schönen Tagen beginnt nun wieder die arbeitsintensive Zeit im Garten, wenn es gilt, diesen „winterfest“ zu machen.

Deshalb weist die Gemeindeverwaltung bereits schon heute darauf hin, dass auch in diesem Jahr wieder kostenlose Laubentsorgungsmöglichkeiten angeboten werden. Diese werden an den drei Samstagen, 9., 16. und 23. November auf dem Parkplatz vor dem Bauhof in der Zeit von 9 bis 13 Uhr stattfinden.

Am Samstag, 16. November, wird zudem ein Laubcontainer im Ortsteil Brock an der ehemaligen Schule Brock aufgestellt.

Das Laub kann in Säcken oder lose auf einem Hänger angeliefert werden. Die Befüllung der Presscontainer erfolgt selbstständig, so dass gegebenenfalls Arbeitsgeräte dafür mitzubringen sind.

Laub, welches im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit gesammelt wurde, kann bei dieser Entsorgungs-Aktion nicht entgegengenommen werden. Das gilt auch für Strauchschnitt und andere Gartenabfälle. Diese und andere Abfälle können am benachbarten Recyclinghof entsorgt werden.