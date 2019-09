Thema wird umfassend behandelt

In der nächsten Zeit wird es eine ganze Woche geben, die sich in vielfältiger Weise mit dem Thema Sucht auseinandersetzt. Die sogenannten Drogen- und Suchtpräventionstage gehen von Montag bis Sonntag, 23. bis 29. September, und beinhalten sowohl öffentliche als auch interne Veranstaltungen. Von besonderer Bedeutung soll dabei die Stärkung von Lebens- und Risikokompetenzen bei Kindern- und Jugendlichen sein. Von der Aufführung eines Kindertheaters bis hin zu Informationsveranstaltungen für Eltern und Lehrer wird deshalb ein weiter Bogen geschlagen.

Unter Einbeziehung zahlreicher Akteure, wie die örtlichen Kindertagesstätten, Grundschulen, weiterführenden Schulen sowie Vereine und Verbände – THW , DRK , Malteser und Pfadfinder sowie mit Unterstützung verschiedener Gewerbetreibender – werden die Veranstaltungen vom Arbeitskreis „Drogen- und Suchtprävention“ organisiert, der aus Attila Repkeny (Kinder- und Jugendwerk), Gabriele Wessel (Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf), Manfred Gesch (Fachstelle für Suchtvorbeugung sowie Mitglied im Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf) sowie Sabrina Cord und Barbara Roggenland (beide Gemeinde Ostbevern) besteht.

Zum Auftakt wird die Ausstellung „Bildersucht & Cyberflucht, multimediale Wanderausstellung des Fachverbandes für Medienabhängigkeit“ in „La Folie“ eröffnet. „Es handelt sich um eine Erlebnisinstallation, die auf künstlerische und informative Weise das Problem der „Medienabhängigkeit“ in ein sinnliches Erleben übersetzen soll. Die Ausstellung richtet sich vorrangig an Jugendliche, denen das Gefahrenpotenzial ihrer Mediennutzung häufig unklar ist, aber auch an Eltern, die mit ihren Fragen diesbezüglich zumeist alleine gelassen sind“, erklärte Gabriele Wessel vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. Sie hatte auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Arbeit das Programm der Suchtwoche gemeinsam mit Manfred Gesch, Fachstelle für Suchtvorbeugung, Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf, vorgestellt.

Ein weiterer Punkt in der Woche wird der Parcours „Stark statt breit“ sein, den das Kinder- und Jugendwerk, das auch Teil des Organisationsstationsteams ist, anhand des Cannabismethodenkoffers des Landes NRW vorstellen wird. Zudem gibt es Workshops, Theater- und Filmaufführungen. „Das große Finale wird dann am Samstag, 28. September, sein. Dann findet auf dem Schulhof der Josef-Annegarn-Schule ein öffentlicher Aktionstag in Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen – dazu zählen unter anderem das THW, die Malteser, das DRK, die Feuerwehr sowie das Kinder- und Jugendwerk – statt“, freut sich Gesch schon.

Zur Einführung in den Aktionstag finden sich in einigen Geschäftsräumen in Ostbevern während der gesamten Aktionstage Ausstellungen und Quizfragen zu den Organisationen und zum Thema Sucht wieder. „Zudem sollte man sich bei mindestens zwei Mitmach-Aktionen beteiligen. Am Ende winken einige attraktive Preise“, führten die beiden Referenten weiter aus, die begeistert waren über das Engagement aus der Gemeinde heraus bei der Planung dieser Aktionswoche.

„In diesem Zusammenhang wollen wir auch noch einmal ausdrücklich Barbara Roggenland aus der Verwaltung lobend erwähnen, hat sie sich doch ganz besonders in die Planung eingebracht“, so die Referenten, die auch lobende Worte für die „Rathauspost“ übrig hatten, sehen sie darin doch eine zusätzliche gute Möglichkeit, die Woche und die diversen Aktionen zu bewerben.

Während die Vorfreude auf die Woche im September steigt, das detaillierte Programm wird zeitnah in dieser Zeitung veröffentlicht, richtet sich auch schon der Blick auf 2020. „Die Drogen- und Suchtaktionstage werden in 2020 voraussichtlich bereits vom 10. bis zum 16. Februar stattfinden“, kündigten die Verantwortlichen bereits an. „Ein erstes Vorbereitungstreffen mit Vertretern der Kitas und Schulen ist schon in der Vorbereitung“, hieß es weiter.