Der Verein Wi (hr) veranstaltete jetzt den sechsten Abend in seiner Inforeihe, in der sachkundige Referenten interessierte Geflüchtete und Deutsche zu Themen wie Arbeit, Autoverkehr, Versicherungen oder über das Geld informierten. So sollten und sollen die neuen Mitbürger ihr Wissen über die deutsche Gesellschaft und ihre Regularien vertiefen können. Bei der jüngsten Zusammenkunft ging es um das Thema Gesundheit, genauer um das deutsche Gesundheitssystem. Als Referent hatte der Verein Dr. Ulrich Walbelder gewinnen können, der in einem eineinhalbstündigen Vortrag in die recht komplizierte Welt des Gesundheitswesens einführte. Zur besseren Verständlichkeit illustrierte er seine Ausführungen mit anschaulichen Folien. Zudem wurden sie kontinuierlich von Roukaz Soufiah für die zahlreichen Zuhörer ins Arabische übersetzt. Besonders eindringlich wies Dr. Walbelder am Ende seines Vortrags auf zwei wichtige Problembereiche hin: Er betonte zum einen die Wichtigkeit der Vorsorgeuntersuchungen für Frauen und Männer und verteilte dazu Infoblätter in verschiedenen Sprachen. Zum anderen ging er auf das im Moment in Deutschland diskutierte Thema der Impfpflicht ein und machte deutlich, wie sinnvoll und lebensrettend das Impfen, etwa gegen Masern, sei. Am Ende der Veranstaltung bedankten sich die Teilnehmer bei Dr. Walbelder und versicherten unisono, dass der Abend für sie von großer Wichtigkeit gewesen sei.