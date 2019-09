Für seine Mutter war es ein großer Moment. Und doch war es am Ende Zaid, der sich an diesem Tag am meisten freute. Denn der Neunjährige ist ab sofort deutscher Staatsbürger. „Das ist der wertvollste Pass auf der Welt. Deswegen ist es auch nicht so einfach, ihn zu bekommen“, freute sich Bürgermeister Wolfgang Annen mit Zaid, der noch zwei jüngere Geschwister hat, die bereits die deutsche Staatsbürgerschaft haben, und seiner Mutter Alberina Berisha.

Sie lebt seit 1992 in Ostbevern und ist stolz auf ihren Jungen, der es nicht immer ganz so einfach hat, denn er hat eine Chromosomenstörung, besser bekannt als Trisomie 21.

Doch das hält ihn nicht auf. Das merken auch seine Klassenkameraden und Lehrer in der Ambrosius-Schule, wo er zur Zeit die dritte Klasse besucht.