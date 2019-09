Ein 28-Jährige ist am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr mit ihrem weißen Fiat Punto von der Fahrbahn abgekommen, ein gutes Stück durch den Graben gefahren und am Ende auch dort stehengeblieben. Die Ostbevernerin kam mit leichten Verletzungen davon. Die Frau war nach Polizeiangaben auf der Landesstraße 830 von Ostbevern in Richtung Milte unterwegs, als sie bei der Ausfahrt aus einer Kurve von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, nichts mehr sehen konnte und deshalb in den Graben geriet.