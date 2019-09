Die Ostbevern-Innsbruck-Achse

Dass man nie auslernt, das wissen auch die 15 Studierenden, die seit wenigen Tagen den aufbauenden Masterstudiengang „Craniomandibuläre und muskuloskelettale Medizin“ belegt haben. Das besondere dabei ist nur, dass die Zahnärzte einen Großteil ihres Studiums in Ostbevern absolvieren werden.

Es ist bereits der dritte Durchgang, den Manfred Läkamp begrüßen durfte. „Ohne Manfred wäre das alles nicht zustande gekommen. Er hatte sprichwörtlich den nötigen Biss“, sagt Prof. Dr. Dr. Ingrid Grunert , Leiterin der klinischen Abteilung für Zahnersatz an der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in Innsbruck, die ebenfalls seit der ersten Stunde mit dabei ist. Ebenfalls zugegen waren Dr. Wolfgang Boisserée sowie Prof. Dr. Rudolf Bratschko.

Im Gespräch wird deutlich, das sie längst mehr sind, als nur Partner, Organisatoren und Koordinatoren. Sie, sowie alle anderen Anwesenden, begrüßte Bürgermeister Wolfgang Annen bei der Auftaktveranstaltung in den Räumlichkeiten des Dentallabors Läkamp deswegen nicht ohne Grund mit den Worten: „Sie studieren nicht nur. Die Erfahrung hat gezeigt, das sie am Ende auch zu einem Team zusammengewachsen sein werden und Freunde geworden sind. Das ist nicht zuletzt auch ein Verdienst von Familie Läkamp.“

Der Studiengang, der in dieser Form einmalig ist, vereint die Disziplinen der Zahn- mit der Humanmedizin. Im Mittelpunkt stehen dabei moderne Behandlungskonzepte der zahnheilkundlichen Funktionslehre, der Manuellen Medizin und der Osteopathischen Medizin für die unmittelbare Anwendung in der Praxis.

Dass das Angebot der Partner aus Innsbruck und Ostbevern aufgeht, zeigen auch die Bewerber für dieses Studium. So ist in diesem Jahr erstmals eine Japanerin mit dabei. „Es gibt Anfragen aus der ganzen Welt. Deswegen wollen wir den Studiengang auch weiter internationalisieren und die Vorlesungen sowie das Lehrmaterial auch in englischer Sprache bereithalten“, plant Manfred Läkamp schon weiter für kommenden Durchläufe des Masterstudiengangs. Ostbevern soll dabei auch weiterhin als Studienstandort erhalten bleiben und erlangt so am Ende sogar weltweit einen Namen.