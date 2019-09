Einen stimmungsvollen und besinnlichen Abend, der zum Nachdenken anregen soll, wollen die Sängerinnen der „Starlights“ am Freitag, 4. Oktober, von 18 bis 20 Uhr bieten. Mit abwechslungsreichen Beiträgen aus Gesang, Tanz und Präsentationen gehen sie in ihrem Konzert „Ist da jemand?“ in der St.-Ambrosius-Kirche der Frage „Mensch, wo bist du?“ nach. Die Probenarbeit läuft auf Hochtouren, am vergangenen Samstag sogar ganz intensiv mit einer Tanz- und Gesangslehrerin.

Übungen zur Auflockerung und Tipps zum Atemtraining sowie zur Körperhaltung gab Katalin Klingler . Die Stärkung des Gruppengefühls war ein weiterer wichtiger Bestandteil der Probe. „Zusammen müsst ihr gleichsam ein Herz sein“, sagte Katalin Klingler. „Dann könnt ihr auch nach außen hin wirken.“

Die über 30 Sängerinnen der „Starlights“ werden das Konzert nicht allein bestreiten. Kinder der Klasse 2c der Ambrosius-Grundschule beteiligen sich mit einem Lied sowie Gebeten und einer Bilderschau. Auch Mädchen und Jungen des St.-Josef-Kindergartens wirken mit, indem ein mit ihnen im Mai gestalteter Film gezeigt wird. Ein Ausdruckstanz einiger Sängerinnen macht das Konzert komplett.

Das Repertoire der „Starlights“ kann sich sehen lassen: Rock- und Pop-Songs, neues geistliches Liedgut sowie Impulse, die zum Nachdenken anregen, stehen auf dem Programm. „Wir haben keine unwillkürliche Auswahl getroffen“, sagte Chorleiterin Henny Harmann. Denn insgesamt will man sich dem Thema des Abends ernsthaft widmen und dazu anregen, in sich selbst hinzuhören. Was kann man machen gegen die Zerstörung der Schöpfung, die Ungerechtigkeit und die soziale Not? Das sind Gedanken, die der Chor mit seinem Konzert beantworten will.

► Der Eintritt ist frei.