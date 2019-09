Gleich zwei Anträge, einer von der SPD und einer von der FDP , hatten das Thema Schulwegsicherheit zum Thema und sorgten im jüngsten Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss für eine rege Diskussion.

Wenn die Anträge auch verschiedene Schwerpunkte setzten, verfolgen sie am Ende doch das gleiche Ziel. Insbesondere die Eltern sollen dahingehend sensibilisiert werden, dass Kinder erstens mehr zu Fuß zur Schule gehen sollten – zumindest die letzten hundert Meter –, und zum anderen die Autofahrer gerade in den prekären Zeiten zu Schulbeginn und -ende rücksichtsvoller fahren. So gab es vermehrt Stimmen, die aussagten, dass selbst am Zebrastreifen an der Engelstraße Autos nicht halten würden. Und wenn, dann werden sie von anderen Verkehrsteilnehmern überholt.

Die anwesenden Schulleiterinnen der Ostbeverner Grundschulen bestätigten die Problematik. Insbesondere die, dass bei nur einem Regentropfen die Eltern ihre Kinder am liebsten direkt in die Schule fahren wollten. „Da ist es egal, wie viele Informationen wir an die Eltern herausgeben. Unserer Erfahrung ist, dass der morgendliche Verkehr eher noch weiter zunimmt, statt abzunehmen“, waren sich die Leiterinnen der Grundschulen einig.

Die Ideen, die die Ausschussmitglieder auf Basis der beiden Anträge diskutierten, liefen am Ende darauf hinaus, dass zügig geprüft werden sollte, wie es mit der Einrichtung eines Schülerlotsendienstes aussieht. Dafür sollen die Abschlussjahrgänge der Josef-Annegarn-Schule sowie die Eltern der Grundschulkinder angesprochen werden. „Wir sollten auch versuchen, die Großeltern mit ins Boot zu holen“, regte Karin Läkamp (FDP) zudem an.

Der andere Vorschlag sieht einen mehr oder weniger aktiven Eingriff in den Straßenverkehr vor. So soll geprüft werden, ob und wie Durchfahrten vor den Schulen unterbunden werden könnten. Auch das Einrichten von sogenannten „Kiss and Go-Zonen“, wie es sie auch an großen Bahnhöfen gibt, soll geprüft werden. „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir bei solchen Ideen nicht nur die Eltern und die Lehrerschaft, sondern auch Straßen.NRW und die Polizei mit ins Boot holen müssen“, mahnte Bürgermeister Wolfgang Annen. „Ein Durchfahrtsverbot greift nur, wenn es auch kontrolliert und am Ende auch sanktioniert wird.“ Zudem würde die Zeit drängen, stünde der Herbst vor der Tür, und spätestens nach den Herbstferien wird der morgendliche Schulweg wieder ohne Sonnenlicht vonstatten gehen.