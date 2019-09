Damit hatten die Organisatoren wohl nicht gerechnet: Rund 120 Besucher kamen zum Informationsabend „Wasserstoff – Potenziale und Herausforderungen“ in die Aula der Ambrosius-Grundschule. „Wir haben mit rund 50 Personen gerechnet“, freut sic h Bürgermeister Wolfgang Annen über das große Publikum.

Die Gemeinde hatte für den Abend mit Urban Windelen , Bundesgeschäftsführer BVES Bundesverband Energiespeicher, und André Steinau, Wasserstoffprojekte GP Joule GmbH, zwei bedeutende Referenten gewinnen können. „Das Thema ist in aller Munde“, sagte Bürgermeister Wolfgang Annen in einigen begrüßenden Worten. Die Frage sei, wie man den Energiewandel am besten umsetzen könne. Eine große Rolle dabei könnte Wasserstoff spielen. Wissenswertes dazu lieferten die zwei Experten Windelen und Steinau, die ausführlich über Wasserstoff als Energiespeicher sowie über die regionale Erzeugung referierten.

Referent Urban Windelen freute sich über die vielen Besucher und die vielen Fragen im Anschluss an die Vorträge. „Das zeigt, wie bewusst man sich mit dem Thema in Ostbevern beschäftigt“, meinte er.

Die Fragerunde dauerte über eine Stunde. „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung. Die Referenten waren begeistert über die Resonanz und auch die sehr vielen fachlichen Fragen. Ein schöner Auftakt zum regionalen Energiewandel“, so Annen im Anschluss an die Veranstaltung. Er betonte, dass die Gemeindeverwaltung auch in Zukunft intensiv an dem Thema dranbleiben werde. So habe Ostbevern in diesem Bereich noch Großes vor. „Wir bereiten eine Bewerbung als Wasserstoffkommune für Fördermittel des Bundes vor“, nannte er nur eines von mehrere Projekten, die anstehen würden. Dazu zählt auch ein Fahrzeug für den Gemeindefuhrpark (WN berichteten), das auf Wasserstoffbasis betrieben wird.