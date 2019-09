Sicher zur Schule und zurück

Mit dem Beginn ihrer Schulzeit stehen die Erstklässler vielem Neuen gegenüber. Nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch auf dem Weg zum Schulgebäude. Denn ist die Kindergartenzeit vorbei, müssen viele Mädchen und Jungen die Strecke zur Schule allein bewältigen. Deshalb steht in diesen Tagen bei beiden örtlichen Grundschulen die Verkehrserziehung auf dem Stundenplan. Dazu konnten die Kinder und ihre Lehrer Polizeihauptkommissar Richard Rauer begrüßen. Er zeigte den i-Männchen, wie sie sich sicher als Fußgänger im Straßenverkehr bewegen können.

„Funkeln im Dunkeln“ sind die Zauberworte, wenn es darum geht, vor allem in der kommenden Jahreszeit gesehen zu werden. Rauer machte seine Zuhörer auf die Bedeutung von Reflektoren am Tornister aufmerksam, zudem wies er auf die richtige Bekleidung hin.

Kommen die Kleinen mit dem Roller oder mit dem Rad, empfahl Richard Rauer dringend das Tragen eines Helms. Denn was passiert, wenn man ohne so eine Kopfbedeckung stürzt? „Dann kann da ein Loch in den Kopf kommen“, meinte einer der Jungen der Klasse 1b der Ambrosius-Grundschule, an der Rauer am Mittwoch zu Gast war. „Vielleicht kann man auch eine Gehirnerschütterung bekommen““, sagte Erstklässlerin Emily. Rauer gab den Tipp, auch die Eltern auf das Tragen eines Helmes hinzuweisen.

Werden die Kinder mit dem „Taxi Mama“ gebracht, müssen der Kindersitz und der Anschnallgurt benutzt werden. „Schnallt ihr euch denn alle an?“, fragte der Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde. Ein einstimmiges „Ja“ war zu hören. „Mein Papa aber nicht immer“, entgegnete einer der Schüler. Ein Satz, der bei Richard Rauer für Empörung sorgte, denn: „Die Eltern haben eine Vorbildfunktion“, betonte er.

Beim Ausstieg, egal ob aus dem Auto oder aus dem Bus, gilt es, „immer zu beiden Seiten zu schauen, ob die Straße frei ist“, so der Polizist. Muss eine Straße überquert werden, zeigte Rauer den Mädchen und Jungen, vor der Bordsteinkante stehen zu bleiben und dann in jede Richtung zweimal zu schauen. Auch am Zebrastreifen heißt es Vorsicht. „Viele Autofahrer achten nicht darauf und fahren einfach“, warnte Richard Rauer. Obwohl die Pflicht zum Anhalten besteht.

Nach dem theoretischen Teil im Klassenzimmer ging er mit den Erstklässlern auf die umliegenden Straßen. Dort wurde dann das Gehörte beim Fußgängertraining in die Praxis umgesetzt.

Der Besuch von Richard Rauer ist für die Jüngsten der Schulen nur ein Punkt in Sachen Verkehrssicherheitstraining. „Das sichere Verhalten im Straßenverkehr ist immer wieder Unterrichtsinhalt“, sagte Dagmar Hombach-Melz, Klassenlehrerin der 1b. Zudem findet für die älteren Grundschüler seit Jahren die Radfahrausbildung statt.