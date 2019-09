Weniger Visionen, mehr anpacken

Es ist nun offiziell: Die Antragstellung für eine Mitgliedschaft der Gemeinde in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS) erfolgt nicht. Verwaltung und Politik setzen vielmehr auf ein eigenständiges Konzept, das die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „Energielenker“ ausgearbeitet hat.

Gemeinsam mit den beiden Experten Reiner Tippkötter und Tim Kräutner stellte Kämmerer Dr. Michael König die Ergebnisse einer kreativen Phase vor, an deren Ende fünf Bausteine für ein Neudenken des Themas Mobilität standen. Vorausgegangen war im Dezember 2018 ein Beschluss im Umwelt- und Planungsausschuss (UPA), dass die Gemeinde Ostbevern zusammen mit fünf Kommunen aus dem Westmünsterland und der Stadt Emsdetten praktische Ideen zur effizienteren Energienutzung entwickelt ( WN berichteten). Die Gemeinde Ostbevern ist dabei die Kommune im Netzwerk, die sich auf das Thema „Nachhaltige Mobilität“ konzentriert.

Die fünf visionären Bausteine einer möglichen Zukunftsstrategie sind erstens „Auf-Abruf-Anbindung des Bahnhofes Ostbevern“, zweitens „Zubringerverkehr und Bahnverbindung in einer App“, drittens „Mobilstationen“, viertens „Ringstrecken für den Radverkehr in Ostbevern“ sowie „Direktere Radroute ,im Grünen´ nach Münster als Ergänzung zu den Velorouten“.

Die anwesenden Politiker und sachkundlichen Bürger lauschten den Ausführungen über die mögliche mobile Zukunft und waren sich am Ende einig. „Da haben sie sich aber viel Arbeit und Gedanken gemacht. Das sieht alles sehr gut aus. Vielen Dank dafür – auch für die vielen Impulse, die sie heute gesetzt haben“, lauteten die Kommentare.

Doch bei aller Begeisterung gab es auch kritische Stimmen und Anmerkungen. „Vision und realistische Sichtweise, da hinkt es meiner Meinung nach noch“, sagte unter anderem Heinz-Josef Zumhasch (SPD). Ein Punkt, den Jochem Neumann (Grüne) teilte und konkretisierte: „Was nutzt mir eine neue App, wenn selbst meine alte mir sagt: der Zug, der kommt. Aber Ende bleibe ich doch am Bahnsteig stehen – weil kein Zug fährt. Der Status Quo, der muss funktionieren. Das ist meine Vision.“

Zustimmung für seine Aussage bekam der Fraktionsvorsitzende der Grünen unter anderem von Elmar Möllenbeck (CDU). Er sei auch der Meinung, dass „die Menschen sich nur darauf einlassen, wenn sie im Vorfeld nicht dauernd verprellt werden.“ So würde die Akzeptanz schon lange im Vorfeld unnötig geschmälert, egal wie gut das Konzept am Ende sei.

Aus der Fraktion der FDP kam hingegen die Anmerkung, dass in einer so kleinen Gemeinde wie Ostbevern keine Ringstrecken für Leezen notwendig seien. „Warum gibt es keine direkten Fahrradstrecken oder Straßen, auf den Fahrradfahrer Vorrang haben?“, fragte Florian König.

Am Ende waren sich alle Anwesenden einig, dass die vielen guten Ideen zwingend einer intensiven Diskussion in den jeweiligen Fraktionen bedürfen. Die entsprechenden Unterlagen sind deswegen den Fraktionen zur Verfügung gestellt worden, damit diese sie analysieren und priorisieren können, um dann in gemeinsamer Absprache weitere Arbeitspakete schnüren zu können. Im übernächsten Umwelt- und Planungsausschuss, voraussichtlich am 21. November, soll das Thema dann erneut auf die Agenda gehoben werden.