Vor einem Jahr gab Ronja Maltzahn in der Kulturwerkstatt ihr Premierenkonzert, nun kehrte sie quasi zu diesen Wurzeln zurück. Nach 120 Konzerten in ganz Europa mochten sie und ihre Bandmitglieder ein durchaus größeres Publikum gewohnt sein als am Freitagabend, denn etliche Stühle blieben leer. Den anwesenden Gästen schenkten die Musikerin und ihre Band trotzdem einen romantischen Abend mit Folk, Rock und Jazz-Momenten. Vor allem aber bezauberte die Sängerin wieder mit ihrer warmen und gleichzeitig rauen Stimme.

Das Konzert von Ronja Maltzahn war gleichzeitig der offizielle Start in die neue Saison des Vereins OstbevernKultur. Als nächsten Programmpunkt sind alle Interessierten am Dienstag, 1. Oktober, um 20 Uhr in das Kaminzimmer des Edith-Stein-Hauses zu einem Literaturgespräch eingeladen.