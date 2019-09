„Ich habe gar nicht gemerkt, wie ich die ganze Zeit sinnloses Zeug gemacht habe . . . mein Leben verschwendet habe.“ Dieses Zitat eines jungen Erwachsenen, der seine Vergangenheit für die Wanderausstellung „Bildersucht & Cyberflucht“, eine multimediale Wanderausstellung des Fachverbandes für Medienabhängigkeit“, offenbarte, bringt es schon fast auf den Punkt: das Gefahrenpotenzial, das übermäßige Mediennutzung mit sich bringt. Eröffnet wurde die Ausstellung in der „La Folie“ anlässlich des Starts der Drogen- und Suchtpräventionstage.

Geschätzt 560 000 exzessive Internetnutzer in Deutschland gibt es, berichtete Wolfgang Annen in seinem Grußwort. „Hier wollen wir informieren, sensibilisieren, aufklären und beraten“, meinte der Bürgermeister bezüglich der Aktionswoche. Diese biete ein „wahres Feuerwerk an Angeboten für jedes Alter“. Dafür dankte Annen vielen Teilnehmern und Unterstützern, darunter die örtlichen Kindergärten, Schulen, Vereine und Gewerbetreibenden. Organisiert wurde die Woche von Attila Repkeny (Kinder- und Jugendwerk), Gabriele Wessel (Amt für Kinder, Jugendlichen und Familien des Kreises Warendorf), Manfred Gesch (Fachstelle für Suchtvorbeugung sowie Mitglied im Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung) sowie Sabrina Cord und Barbara Roggenland (Gemeindeverwaltung).

„Auswege aufzeigen und die Selbstreflexion ankurbeln“, wolle man mit der Ausstellung, sagte Laura Bottel (Fachverband Medienabhängigkeit). Dieses wird durch den Parcours, der für junge Menschen ab zehn Jahren empfohlen wird, möglich: Interviews mit Betroffenen sowie Experten, die Beschreibung von Therapiemöglichkeiten wie auch wissenschaftliche Fakten sind einige Beispiele dafür. Die Präsentation verweist zudem auf die begleitende Homepage www.freiheit.pro, auf der es weiterführende Hilfe gibt.

Viele Informationen sind mit der Ausstellung verknüpft: Als erstes Gefahrensignal für eine Medienabhängigkeit können 20 Stunden pro Woche berufsfremde Nutzung verstanden werden. Anzeichen sind unter anderem Entzugssyndrome, Vernachlässigung anderer Interessen, gedankliche oder auch reale Beschäftigung mit den Medieninhalten oder die Nutzung als Fluch vor negativen Gefühlszuständen. „Auch wenn es merkwürdig klingt“, so Laura Bottel, gebe es Online-Diagnostikgespräche, die unter anderem über www.fv-medienabhängigkeit.de möglich sind.

Die Ausstellung ist seit zwei Jahren in Deutschland unterwegs und auf gute Resonanz seitens der Besucher gestoßen. „Sie bringt Aufmerksamkeit und Selbstreflexion bei den Jugendlichen“, sagte Laura Bottel. „Das eigene Verhalten wird von ihnen ganz deutlich hinterfragt.“

Die Ausstellung ist am kommenden Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet und nach Vereinbarung mit Barbara Roggenland, ✆82 36.