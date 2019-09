Schönes aus dem Werkstoff Holz

Spätestens wenn der Leprabasar der örtlichen Frauengemeinschaft naht, ist Heinz Berkenharn häufig in seiner Werkstatt zu finden. Seine Leidenschaft: dekorative und praktische Dinge aus Holz fertigen. Oft macht er das für den Basar Ende November. Dann geht er auf Ideenfindung ins Internet oder lässt seiner Kreativität freien Lauf. Nun bot Berkenharn an, wie in den letzten Jahren auch, in seiner Werkstatt selbst zu Säge und Bohrmaschine zu greifen – und für den Basar oder sich selber zu basteln. Die Materialkosten, die für die Produkte zugunsten des Basars aufkommen, übernimmt die örtliche Kolpingsfamilie.

Futterhäuschen, Nist- und Fledermauskästen und Flaschenträger sind einige Dinge im Programm von Berkenharn. Ganz neu in seinem Sortiment: eine Bankgarnitur im Spielzeugformat, auf der keine Figuren, sondern Pinnchen oder sogenannte Shots (Miniaturflaschen) Platz nehmen können. Eine Geschenkidee, die komplett aus der kreativen Ader von Heinz Berkenharn entstanden ist. Gut sehen auch die Futterkästen aus. „Wissen denn die Eichhörnchen, wie sie daran kommen können“, fragte sich Gaby Höft , eine der Mitmachenden. „Ja, das funktioniert“, versicherte Berkenharn. Viel Anerkennung bekam er von den Anwesenden für sein großes Insektenhotel, eine Augenweide für jeden Naturliebhaber.

Gaby Höft wollte sich an die Herstellung eines Futterhäuschen für Eichhörnchen heranwagen. „Ich finde das toll, hier einen Zugang zum Arbeiten mit Holz zu bekommen“, sagte Höft, die extra aus Everswinkel zum Hof Berkenharn geplant war. Auch wenn sie durchaus mit Bohrmaschine und Säge umzugehen wisse, sei ein solches Projekt neu für sie.

Wer Lust hat, es Heinz Berkenharn und den Hobbybastlern gleichzutun, hat dazu jeweils am zweiten und vierten Freitag im Monat ab 19 Uhr Gelegenheit. Auch nach Vereinbarung mit Heinz Berkenharn, der unter ✆ 74 16 zu erreichen ist, kann man sich von ihm beim Werkeln anleiten lassen.