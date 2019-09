Tiefgehende Frage wird geklärt

Wenn sich heute Abend um 18 Uhr der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) im Feuerwehrgerätehaus trifft, dann wird es unter dem Tagesordnungspunkt 13, Sachstandsbericht zum Rathausprojekt, besonders spannend. Denn nachdem im vergangenen HFA nicht nur das Wasserspiel vor dem Rathaus, sondern auch die Wassertiefe eben dieses „Bachlaufes“ auf 20 Zentimeter – bei nur einer Gegenstimme – von den Politikern festgelegt worden war, wendet sich das ausführende Unternehmen Averbeck noch einmal schriftlich an Bürgermeister Wolfgang Annen . Darin erläutern sie, warum sie und der Architekt „weiterhin der klaren Meinung sind, dass dies (eine Verringerung der Graben- und Wassertiefe, Anmerk. d. Red.) deutliche Vorteile gegenüber einem tieferen Becken hat und möchten Ihnen an dieser Stelle empfehlen, die Beckentiefe zu reduzieren“, heißt es in dem Schreiben, das auch den WN vorliegt.

Was bei den Politikern aber für Unmut sorgt: Beide Unterzeichner waren beim vergangenen HFA anwesend, wo es auch um dieses Thema ging und haben sich, zumindest was die Wassertiefe angeht, weitestehend aus der öffentlichen Diskussion herausgehalten.

Unter anderem Jochem Neumann nahm dieses Schreiben mit viel Unmut auf. „Über welche Langlebigkeit von Beschlüssen reden wir. Ist es überhaupt statthaft, getroffene Beschlüsse erneut zur Diskussion zu stellen?“, fragt der Fraktionsvorsitzende der Grünen und führt weiter aus: „Die Politik hat sich eindeutig entschieden. Die Politik ist der Entscheidungsträger.“

Bürgermeister Wolfgang Annen betonte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass es sich bei dem Schreiben lediglich um eine Empfehlung handeln würde. „Beschlossen ist eine Wassertiefe von 20 Zentimeter. In dem zitierten Schreiben wird lediglich darauf hingewiesen, welche Vorteile, insbesondere bezüglich der günstigeren Wartung und Pflege, ein niedriger Bachlauf hätte.“

Dass ein solcher Bachlauf am Ende gut ankommt, sagt unter anderem Fritz Lehmann . Er ist Angestellter der Stadt Preetz und unter anderem zuständig für den Bereich Straßen- und Bautechnik sowie Verkehrsangelegenheiten. Durch die gesamte Fußgängerzone der kleinen Stadt im Kreis Plön, Schleswig Holstein, verläuft das rund 20 Zentimeter tiefe Wasserspiel. „Der künstliche Bachlauf, ,Wasserrinne‘, ist in der Bevölkerung unterschiedlich aufgenommen worden. Viele Einheimische waren der Ansicht „was soll das denn, und muss das wirklich sein“, bis hin zur inoffiziellen Namensgebung „Pissrinne“. Dies waren die Anfangsreaktionen vieler Einheimischer was sich aber über die Jahre relativiert hat und die Rinne findet jetzt mehr positive Akzeptanz unter den Einheimischen. Die Touristen sind durchweg begeistert. Die Kaufleute sind hin und her gerissen, zu Anfang eher skeptisch, sehen sie jetzt eher den Erfolg und die Touristische Wirkung, die sich positiv aufs Geschäft auswirkt“, berichtet Lehmann im Gespräch mit den WN. Und auch das Thema Unfälle durch unachtsame Verkehrsteilnehmer kann er relativieren. „Als Gefahren und Unfallschwerpunkt kann die ,Wasserrinne‘ überhaupt nicht angesehen werden. Sie wurde so konzipiert, Tiefenlage, Anordnung, Querungshilfen, dass die möglichen Risiken minimiert wurden. Ganz vereinzelt in der Anfangszeit gab es einige Stürze, die aber immer auf Unachtsamkeit des jeweiligen Verunfallten zurückzuführen war. Regressansprüche an die Stadt gab es bisher noch keine und das seit rund 18 Jahren „Wasserrinnen“-betrieb. Achten muss man allerdings auf eine ausreichend Reinigung des Wasserlaufs, da sich mit der Zeit glitschige Algen am Boden der Wasserrinne absetzen, und doch viele Kinder den Wasserlauf zum Spielen nutzen und darin sich auch Barfuß fortbewegen.“

Allerdings gibt es in Preetz weder ein Licht, noch ein Wasserspiel, das in den künstlichen Bachlauf integriert worden ist. Ob wie eine Entscheidung für die eine oder andere Variante heute Abend gefällt wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist bislang lediglich, dass das neue Rathaus durch ein Wasserspiel aufgewertet wird.