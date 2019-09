„Für die meisten sind Suchtthemen immer noch Tabuthemen“, erklärt Barbara Roggenland von der Gemeindeverwaltung. „Obwohl sich die Abhängigkeit von Alkohol, Medikamenten oder Drogen quer durch alle Bevölkerungsschichten zieht.“

Das war ein Grund, warum die Gemeinde im Rahmen ihrer Drogen- und Suchtpräventionswoche das „Drobs-Mobil“ einlud. Denn die Mitarbeiter des Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung, die regelmäßig mit dem Fahrzeug im Kreis Warendorf unterwegs sind, sowie am Mittwoch auf dem Schlossplatz der Loburg eine weitere Station einlegten, klären auf und stellen Hilfsangebote vor. Diese sind nicht nur für Betroffene selbst gedacht, sondern auch für deren Angehörigen und Freunde.

„Wir möchten unsere Angebote in die Köpfe der Jugendlichen bringen“, sagte Andreas Bigalke von der mobilen Beratungsstelle. Allerdings müsse man die jungen Erwachsenen direkt ansprechen, denn: „Man outet sich, wenn man sich dafür interessiert“, hat er das Verhalten der jungen Leute beobachtet, die negative Äußerungen ihrer Mitschüler fürchten. Trotzdem war ganz gut was los vor dem knallroten Fahrzeug. Viele kamen aus Neugier zu Andreas Bigalke und Praktikantin Shaalini Yogapalan. Das Team des Arbeitskreises stellte die vielseitigen Angebote des Drobs-Mobils vor. Dieses ist unter anderem mittwochs von 14.30 bis 16.30 Uhr in Telgte auf dem Busparkplatz in der Planwiese am Emstor.