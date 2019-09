Qualität dank regionaler Wertschöpfung

Der vergangene Sommer glänzte nicht nur mit der Abwesenheit von Regen, auch die Debatte über den vermeintlich wahren Preis von Fleisch wurde viel geschrieben und diskutiert. Ein Thema, das auch an den beiden Fleischereien in der Bevergemeinde nicht spurlos vorbeigegangen ist.

„Das Ding ist, dass die Thematik viel zu oberflächlich behandelt worden ist“, sagt Fleischmeister Bernd Hokamp . Der Ostbeverner ist sich bewusst, dass die Steuerdebatte, wie sie zuletzt zum Thema Fleisch geführt worden war, gerade für die Politik die Komplexität aus der Debatte genommen hat. Unter dem Strich hätten bei einer Steuererhöhung aber vor allem die Fleischereien vor Ort mit einer solchen Erhöhung zu kämpfen – und ihre Kunden zu zahlen.

Die Discounter könnten aufgrund der Masse eine solche Steuererhöhung ganz anders umlegen und am Ende auch verkraften. Dann zu Lasten der Konsumenten, aber auch auf Kosten der Züchter und Mäster sowie der Nahrungsmittelproduzenten für die Tiere, Schlachter und Zwischenhändler.

Fleischereien wie Hokamp in Ostbevern spielen bei den ganzen politischen und marktwirtschaftlichen Erwägungen nur eine marginale Rolle. Dabei sind sie es, die – in der Regel – dichter am Kunden und an den Produkten sind. Im Fall von Hokamp geht es sogar um eine komplett regionale Wertschöpfungskette. „Jede Woche erhalte ich meine Schweine von einem Landwirt in der direkten Nachbarschaft. Auch das Schlachten wird in der Region gemacht“, zählt der junge Metzgermeister auf. „Durch die kurzen Wege ist der Stress für die Tiere sehr viel geringer – und das zeigt sich dann am Ende auch in der Produktqualität. Vom Hof bis zum Harken sind es keine 30 Minuten bei unseren Tieren.“

Ein Schlachter kann demnach auch am bereits zerteilten Tier erkennen, ob es eher mehr, oder eher weniger Stress in den letzten Minuten seines Lebens hatte. Und noch mehr: „Impfungen, Misshandlungen und andere Dinge, die Blutergüsse sowie andere Unregelmäßigkeiten in Haut- und Fleischbeschaffenheit lassen sich bei einer Verarbeitung von Hand erkennen und erlauben es uns, Rückschlüsse auf die Haltung der Tiere zu ziehen.“

Regionalität nicht nur bei einem Produkt

Ein Schlachter vor Ort hat jedes Tier selbst in der Hand. Das verursacht am Ende die Mehrkosten, braucht das Verarbeiten doch auch mehr Zeit. Zudem bedarf es Vertrauen unter den Partnern. So nimmt Hokamp regelmäßig acht Schweine von ein und dem selben Landwirt – zu einem festen und konstanten Preis. „Wir sind damit beide unabhängig vom Tagespreis, der sehr schwanken kann. Wir haben damit Planungssicherheit.“ Auch seine Rinder bekommt der Metzger aus der direkten Umgebung, hat hier allerdings mehr als nur eine Bezugsquelle.

Im Fall von Bernd Hokamp geht das regionale Engagement aber über das reine Fleisch, beziehungsweise die veredelten Produkte, für die Tiere aus der Nachbarschaft gestorben sind, hin­aus. „Käse, Honig und andere Dinge, die wir bei uns verkaufen kommen alle aus der Region. Sofern möglich gilt das auch für von uns schon fertig vorbereitete Produkte.“ Und auch beim Azubi ist dem mit Metzgermeister mit Auszeichnung eine gute Wertschöpfungskette sehr wichtig. „Wir haben immer nur einen Azubi, um den wir uns dann aber nach bestem Wissen und Gewissen kümmern. Wenn die jungen Menschen mit ihrer Lehre fertig sind, sollen sie so gut wie nur irgendmöglich auf den Arbeitsmarkt vorbereitet sein. Das ist mir sehr wichtig, fällt das Können eines Azubis, beziehungsweise Gesellen, am Ende auf mich und mein Geschäft zurück – im positiven, wie im negativen.“

Dass die Fleischerei sich ihrer lokalen Rolle bewusst ist, zeigt aktuell auch die Investition in den Räumlichkeiten. Stehen hinten in den Produktionsräumen schon modernste Apparaturen, wird aktuell der Verkaufsraum entkernt und neu gestaltet, während der Verkauf in der Zwischenzeit in einem Verkaufscontainer im Garten das Tagesgeschäft weitergeht.

Bernd Hokamp, der neben seinem Metzgermeister auch gelernter Koch und Betriebswirt ist, ist sich der Herausforderung eines immer umkämpfteren Marktes bewusst. „Ich kann und will niemanden verteufeln, der beim Discounter sein Fleisch kauft. Diese Preise werde ich nie halten können. Deswegen ist es mir so wichtig, dass bei uns die Qualität stimmt“, sagt er und ergänzt, dass er nie etwas verkaufen würde, was er selbst nicht isst. „Ich kann zu allen Produkten aus unserer Metzgerei etwas sagen. Kann Allergene ausweisen, etwas zu den Gewürzen sowie zur Zusammensetzung sagen.“ Auf Wunsch könne er sogar den Namen des Tieres in Erfahrung bringen, das verarbeitet und veredelt in der Auslage liegt. Etwas, das die großen Unternehmen und Discounter nicht können. „Wer bewusst Fleisch essen will, der kommt eigentlich an den kleinen Fleischereien nicht vorbei.“