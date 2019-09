Wo sind die Eltern?

Barbara Roggenland war begeistert: „Das ist eine richtig tolle Resonanz“, freute sich die Verwaltungsmitarbeiterin der Gemeinde über die zahlreichen Besucher, die am Mittwoch an der Informationsveranstaltung „Das Drahtseil“ teilnahmen. Im Rahmen der Drogen- und Suchtpräventionswoche hatten die Organisatoren Kriminalhauptkommissarin Sandra Bothe eingeladen. Sie sprach über einen „Balanceakt aus Alkohol, Gewalt und Medien“. In ihrem Fallbeispiel bezog sie die Besucher mit ein.

Die Abgabe und der Verkauf von Alkohol an Kinder ist verboten und an Jugendliche eingeschränkt. Wie aber ist es bei einer privaten Feier bei einem zu Hause? Worauf muss man als Erziehungsberechtigter achten? Und was ist, wenn hier mit dem Smartphone gefilmt wird und auf einmal Bilder oder Filme ins Netz gestellt werden?

Sandra Bothe nahm die rund 80 Eltern mit auf ein Partyszenario: Sohn Martin wurde 15 Jahre alt und hatte Freunde zu einer Party in das Elternhaus eingeladen. „Wo sind Sie als Eltern an diesem Abend?“ Mit dieser Einstiegsfrage hat Frau Bothe die Eltern gleich in das Thema eingebunden. Fast alle Eltern waren sich einig: Ich möchte zu Hause sein, aber natürlich bin ich nicht direkt auf der Party. Die Gäste kommen und haben schwere Rucksäcke dabei. Was könnte da drin sein? Wie verhalte ich mich? Darf ich in den Rucksack schauen? Wie verhält es sich mit der Aufsichtspflicht? Auch das Thema Alkohol und Jugendschutz kam nicht zu kurz. Welcher Alkohol ist ab wann erlaubt? Frau Bothe hatte einige Beispielflaschen mitgebracht und erläuterte die Altersgrenzen für den jeweiligen Konsum von Bier, Wein, Sekt, branntweinhaltigen Getränke, Alkopops und ging auch auf Energydrinks ein. Auch E-Zigarette und E-Shisha waren ein Thema: egal ob mit oder ohne Nikotin sind diese erst ab 18 Jahren erlaubt.

Die Eltern wurden bei der interaktiven Veranstaltung gut eingebunden und haben sich aktiv mit vielen Fragen rund um die Themen Alkohol, Medien, Jugendschutzgesetz beteiligt. Einmal mehr wurde klar, dass der Titel „Das Drahtseil – ein Balanceakt, den auch Eltern bewältigen müssen“ sehr passend gewählt worden ist. Aber Sandra Bothe betonte auch, dass natürlich nicht jede Party so entgleist, wie in ihrem Beispielfall und dass es für die Eltern und auch die Kinder und Jugendlichen wichtig ist, klare Regeln im Vorfeld einer Party aufzustellen. Auch Gespräche unter den Eltern helfen und nehmen den Kindern und Jugendlichen oft den Druck, ich muss da mitmachen und Alkohol auf der Party konsumieren, um dazuzugehören.