Vielen Menschen mussten bereits feststellen, dass die St-Ambrosius-Kirche noch immer verschlossen ist. Einer der Gründe ist, dass es immer wieder Vandalismusvorfälle ( WN berichteten) gegeben hat. „In den vergangenen Wochen hatten wir wieder vier Vorfälle in unserer Ambrosius-Kirche, teils mit größeren Schäden“, berichtet Pfarrer Marco Klein . „Als kurzfristige Maßnahme ist die Kirche deswegen vorübergehend geschlossen worden, und es war Aufgabe des Kirchenvorstandes, nach einer Lösung zu suchen.“

Mittlerweile haben die Verantwortlichen einen Ausweg gefunden, auch wenn sich die Mitglieder der Kirchenvorstandssitzung mit der Lösungsfindung sehr schwer getan haben. „Einerseits soll die Kirche auf jeden Fall wieder tagsüber für alle geöffnet werden, wobei wir die ganze Kirche zugänglich halten wollen. Andererseits möchten wir solche Vandalismusschäden zukünftig erschweren, am liebsten komplett unterbinden“, so Klein. So sei es am Ende zu dem Kompromiss mit zwei Maßnahmen gekommen, der auf den ersten Blick sehr drastisch klingt.

„Es werden eine Überwachungskamera, die Bilder innerhalb der Kirche aufnimmt, sowie entsprechende Hinweisschilder installiert. Diese Bilder sind aber nicht für uns zugänglich, werden also auch nicht ausgewertet, angesehen oder ähnliches. Nur im Fall einer Straftat können die Bilder von der Polizei eingesehen werden“, nennt der Pfarrer die erste von zwei Maßnahmen, die nun greifen sollen. Die zweite Schutzmaßnahme ist, dass ab sofort nur noch eine Tür geöffnet sein wird. „Um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, wird dies die Tür zum Rathaus sein“, präzisiert er.

Marco Klein betont, dass Ostbevern längst nicht die einzige und vor allem nicht die erste Kirche sei, die zu Videoüberwachung greift. „Es kommt leider immer häufiger vor, dass Kirchen Ziel von Vandalismusattacken sind. Damit aber niemand vor der Tür stehen bleiben muss, gehen sehr viele den Weg der Videoüberwachung. Die Alternative wäre, dass die Kirch abgeschlossen bleibt, was erst recht keine Lösung sein kann.“

Die Arbeiten in der St.-Ambrosius-Kirche sind abgeschlossen. Ab heute ist das Gotteshaus wieder für jeden frei zugänglich. „Ich hoffe, dass wir nun von weiteren Vandalismusschäden verschont bleiben und wünsche allen einen besinnlichen Aufenthalt in unserer Ambrosius-Kirche“, lädt Marco Klein ein.