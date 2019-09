Im Juni habe er noch gedacht: „Das wird nix und endet wie der Sommer 2018“, sagt der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Paul Verenkotte . Doch im Ergebnis sei die Ernte 2019 besser ausgefallen als erwartet und seine Befürchtungen hätten sich nicht in allen Bereichen bewahrheitet. „Unterm Strich können wir zufrieden sein“, sagt Verenkotte. Denn trotz zu wenig Regen sei die Getreideernte durchschnittlich ausgefallen.

Leichte Abstriche – wobei es kein Vergleich zum Vorjahr sei, so der Landwirt – seien beim Mais zu verzeichnen gewesen. Habe man im vergangenen Jahr kaum Kolben an den Pflanzen gefunden, sei in diesem Jahr zumindest im Durchschnitt ein Kolben pro Pflanze zu verzeichnen gewesen. In guten Jahren liege der Durchschnitt bei zwei Kolben pro Pflanze. Passend zur Blüte habe es Regen gegeben, ebenso wie zum Schluss der Wachstumsphase der Maispflanzen. Das sei auch mit ein Grund, weshalb aktuell zahlreiche Felder noch nicht abgeerntet seien. Das passende Reifestadium sei noch nicht erreicht. Es dauere sicher noch 14 Tage, bis die Ernte in diesem Bereich abgeschlossen sei. „Insgesamt liegen wir damit in Ostbevern leicht unter dem Durchschnitt, was die Maisernte betrifft“, sagt Verenkotte.

Starke Einbußen habe es wieder im Bereich der Heuernte gegeben. Sei der erste Grasschnitt noch sehr gut ausgefallen, hätten ein zweiter oder gar ein dritter Schnitt kaum noch stattfinden können.

Unterdurchschnittlich sei auch die Kartoffelernte ausgefallen. „Es fehlt an Dicke, aber auch an Menge“, sagt der Landwirt. Etwas Gutes konnte Verenkotte der Witterung aber dennoch abgewinnen. Durch die Trockenheit habe man wenig Pilzbefall an den späten Sorten.

In der Gesamtschau der Ernteergebnisse könnte man sagen: „Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“, so Verenkotte. Deswegen wollen die Landfrauen, der Landwirtschaftliche Ortsverein und die Landjugend auch in diesem Jahr ihr Erntedankfest begehen. Am 6. Oktober laden sie um 11 Uhr zum Familien-Erntedankgottesdienst in die St.-Ambrosius Kirche ein. Anschließend wird es einen Frühschoppen im Heimathaus am Lienener Damm geben. Die Teilnehmer dürfen sich mittags auf Leckereien vom Grill und Salate freuen. Nachmittags werden Kaffee und Kuchen angeboten.