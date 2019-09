Wer kommt wenn‘s brennt?

Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses wurde jüngst der Entwurf der zweiten Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vorgestellt. Dieser wurde in einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Diplom-Ingenieur Willi Reckert und unter Beteiligung von Michael Saabe, Nico Holtkemper und Hubertus Wiewel seitens der Freiwilligen Feuerwehr Ostbevern sowie Barbara Roggenland seitens der Gemeindeverwaltung erstellt.

Von 2011 bis 2018 ist die durchschnittliche Zahl der Einsätze pro Jahr von 66 auf 103 gestiegen. „Wenn bedacht wird, wie sich die Gemeinde – mit Blick auf die Baugebiete – entwickelt, werden diese Zahlen sicherlich noch weiter steigen“, sagte Reckers, als er die anwesenden Ausschussmitglieder über das Werk informierte.

Damit die Kameraden auch in Zukunft gut aufgestellt sind, bedarf es allerdings der einen oder anderen Korrektur – oder vielmehr Verbesserung. „Da ist zum einen die Sicherstellung der Löschwasserversorgung. Bisher sind im Gemeindegebiet noch nicht alle definierten Löschwasser-Entnahmestellen zur Umsetzung des von den TEO-Gemeinden gemeinsam entwickelten Konzeptes eingerichtete“, richtet Reckert seine Worte an die Anwesenden.

Auch das Thema Straßen und Verkehrsplanung spielt in den Bedarfsplan mit hin­ein. So mögen Verkehrsinseln, Kreisverkehre und andere Dinge gut und richtig für die allgemeine Verkehrssicherheit sein. „Die Hauptanfahrtsrouten der Feuerwehr sind zu definieren und dürfen nicht weiter eingeschränkt werden“, betonte der Experte. So sei es den Einsatzfahrzeugen zwar erlaubt, mit Blaulicht schneller als andere Verkehrsteilnehmer zu fahren, aber „vor einem Kreisverkehr müssen auch wir bremsen. Mit einem vollen, mehrere Tonnen schweren Einsatzfahrzeug geht durch das Bremsen und erneutes Beschleunigen aber Zeit verloren“, erklärte Reckert. Er bat deswegen die Politiker darum, bei zukünftigen Planungen immer entsprechend abzuwägen. Das treffe auch auf Fahrbahnbreiten zu.

Neben technischen und äußeren Faktoren war der Projektgruppe aber der Personalbedarf besonders wichtig, stünden durchschnittlich nur rund 25 Prozent der Einsatzkräfte bei einem Alarm zur Verfügung, da die anderen durch Arbeit, Urlaub oder zu lange Anfahrtswege nicht reagieren könnten.

So sei die Mitgliederstärke in Brock von derzeit 20 auf 40 Einsatzkräfte zu erhöhen. „In diesem Zusammenhang spielt auch das neue Feuerwehrgerätehaus eine große Rolle, müssen die Rahmenbedingungen doch stimmen, damit ein Ehrenamt auch attraktiv bleibt.“ In Ostbevern müsse demnach auf Dauer die Mitgliederstärke von derzeit 74 auf 108 Einsatzkräfte erhöht werden.

Die anwesenden Politiker bedanken sich am Ende für den ausführliche Bericht und dankten insbesondere den zahlreichen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Ostbevern, die dem Ausschuss als Gäste beiwohnten, für ihr tägliches und nächtliches Engagement. Die Politiker versprachen, sich intensiv mit dem Brandschutzbedarfsplan und in weiteren Beratungen innerhalb der Fraktionen zu besprechen. Der Brandschutzbedarfsplan wird dann im Haupt- und Finanzausschusses am 28. November noch einmal Thema sein, bevor in der Sitzung des Gemeinderates am 12. Dezember dann ein Beschluss gefasst wird.