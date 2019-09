Am kommenden Donnerstag, 3. Oktober, findet bereits zum 14. Mal der Sparkassen-Münsterland-Giro statt. Die drei Jedermann-Rennen dieser Radsportgroßveranstaltung über 130, 100 und 60 Kilometer fahren mit insgesamt rund 5000 Teilnehmern von Westbevern-Vadrup kommend über die Landesstraße 811 durch den Ortsteil Brock .

Die beiden längeren Rennen führen weiter nach Lengerich. Das Rennen über 60 Kilometer nimmt Kurs auf Schmedehausen. In der Zeit von etwa 8.15 bis 10.30 Uhr sind diese Straßen daher komplett gesperrt. Für den Abschnitt Schmedehausener Straße ab der Kreuzung L 830/L 811 gilt die Sperrung nur von ungefähr 9.45 bis 10.30 Uhr. Die Anwohner an der Rennstrecke sind in den vergangenen Tagen mit einem Hinweis-schreiben durch die Gemeindeverwaltung über die Streckensperrung informiert worden.

Entlang der Rennstrecke ist an den Stich- und Zufahrtsstraßen eine Absperrung zur Streckensicherung erforderlich. 20 Streckenposten werden durch freiwillige Helfer gestellt.

Fragen zu den Streckensperrungen beantwortet Klaus Rüter, ✆ 8216. Infos zu den einzelnen Rennen können unter www.sparkassen-muensterland-giro.de nachgelesen werden.