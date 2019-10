Gemeinsamer Kontrollgang

Seit der vergangenen „Grenzkontrolle“ des Heimatvereins ist schon wieder ein Jahr vergangen. Diese Veranstaltungen, seit Jahren immer am 3. Oktober, zählen seit vielen Jahren zum festen Angebot des Vereins. In den Regionen gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für diese jährlichen Grenzbegehungen. Schnade, Schnat- oder Schnadgang, sind die in unserem Bereich gebräuchlichsten Begriffe. Schon vor Jahrhunderten, als es noch keine Landkarten, Kataster- oder sonstige Grenzaufzeichnungen gab, trafen sich die Menschen, Jung und Alt, um die Grenzverläufe kennenzulernen. Mit der Markierung von Bäumen, dem Setzen von Grenzsteinen oder auch dem Bekanntmachen von markanten Landschaftspunkten wurde gemeinsam erkundet und überliefert, wo die Grenzen verliefen.

Diesmal geht es beim traditionellen Schnatgang in den Ortsteil Brock. Treffpunkt ist der Hof der Familie Martin Burlage , Haselheide 6, im Nordwesten der Gemeinde. Von dort geht es am Donnerstag, 3. Oktober, um 14 Uhr auf eine etwa fünf Kilometer lange Wanderung – unter anderem durch das Naturschutzgebiet Brüskenheide. Franz-Josef Elberich, Vorsitzender des Heimatvereins, hat die Laufstrecke festgelegt. Unterwegs wird es Kaffee und Kuchen auf einer Waldlichtung geben. Auch diesmal wird ein „Grenzstein“ gesetzt, für den Willi Stricker schon das Hinweisschild auf den Schnatgang 2019 erstellt hat. Die Eiche, die zu einem solchen Schnatgang natürlich dazu gehört, wird witterungsbedingt erst in einigen Wochen gepflanzt.

Nach Rückkehr auf den Hof Burlage wird zum Abschluss der Tour gemeinsam gegrillt. Der Heimatverein lädt zu der Veranstaltung alle Interessierten ein. Die Organisatoren bitten darum, Fahrgemeinschaften zu bilden und hoffen natürlich auf viele Teilnehmer und gutes Wetter.