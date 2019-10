Am morgigen Freitag, 4. Oktober, laden die Sängerinnen der „Starlights“ um 18 Uhr zu einem stimmungsvollen Konzert, mit dem Titel „Ist da jemand?“, ein (WN berichteten). Doch nicht nur sie werden dann für Begeisterung sorgen, auch etliche jüngere Sangesbegeisterte werden es ihnen gleichtun: eine Gruppe Mädchen und Jungen aus dem St.-Josef-Kindergarten sowie beider örtlicher Grundschulen schließen sich den „Großen“ an. Dafür probten sie am Montag in der St.-Ambrosius-Kirche. Die Vorfreude aller Beteiligten auf das Ereignis, mit dem sie zum Nachdenken anregen möchten, ist groß. Der Eintritt zum Konzert in der Kirche ist frei. Die Veranstalter erbitten aber eine Spende. Diese soll für die Chorarbeit verwendet werden.