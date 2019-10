Mit kleinem Gruselfaktor aber normalen Eintrittspreisen wird das Maislabyrinth in Ostbevern die Saison beenden. Die „Aufbauarbeiten“ für dieses Event finden am Freitag und Samstag während der regulären Öffnung statt. Am Freitagabend, 4. Oktober, können Kinder einmalig ab Einbruch der Dunkelheit die Stempel mit ihrer Taschenlampe suchen – wer mag, kann auch gern verkleidet kommen. An diesem Tag hat das Labyrinth bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag, 5. Oktober, findet eine kleine Gruselnacht für Kinder ab 14 Jahren statt. Das Labyrinth ist dann bis zur Geisterstunde – 24 Uhr – geöffnet.

Am Sonntag, 6. Oktober, ist dann der letzte Öffnungstag von 10 bis 18 Uhr mit Verlosung. Danach wird der Mais geerntet. Fragen beantwortet Familie Große Hokamp unter ✆ 01 76/ 62 18 13 60.