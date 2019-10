Ein Schienenersatzverkehr bei der Eurobahn eingerichtet – DB Westfalen Bus erwartet längere Wartezeiten bei Anschlüssen auf der Linie 418 in Ostbevern.

Aufgrund des Schienenersatzverkehrs (SEV) bei der Eurobahn kann es zu längeren Übergangszeiten zwischen den verschobenen Zugfahrzeiten und den Fahrzeiten der Linie 418 (Ostbevern, Kirche, bis Ostbevern-Brock, Bahnhof, und zurück) kommen.

In der ersten Phase des SEV, bis zum 28. Oktober müssen Fahrgäste in der Zeit ab 14 Uhr am Bahnhof mit Wartezeiten von mehr als 30 Minuten rechnen, um ins Zentrum Ostbeverns zu gelangen. Alternativ können Bahn- und Buskunden bereits ab Münster Hauptbahnhof von 14.11 Uhr bis 18.11 Uhr auf den Stundentakt der DB Westfalen Bus-Linie-R 13 ausweichen. Auch in der zweiten Phase des SEV, ab dem 29. Oktober, kann es bei den Übergängen knapp werden, denn die Übergangszeit am Bahnhof Ostbevern vom Ersatzverkehr auf den Linienbus am Vormittag beziehungsweise mittags bis 13.38 Uhr beträgt nur eine Minute.