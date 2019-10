Die Kirchengemeinde St. Ambrosius hat viele Facetten. Deutlich wurde das wieder einmal beim Pfarrkonvent, zu dem alle Interessierten eingeladen waren. Etliche Aktive der Gruppen zeigten sich und ihre Schwerpunkte, mit denen sie sich für die Kirchengemeinde einsetzen.

„Manche wissen vielleicht gar nicht, was es alles in dieser Kirchengemeinde gibt und wer Ansprechpartner ist“, sagte Pfarrer Marco Klein nach einer Begrüßung durch Annegret Weitkamp (Pfarreirat). Der Pfarrkonvent soll „die Fülle zeigen, die die Pfarrei ausmacht“, so der Geistliche im Weiteren. Klein wie auch seine „Kollegen“ aus dem Pastoralteam – Diakon Wolfgang Rensinghoff, Pastoralreferentin Ulrike Rosenbaum, Pastoralreferent Florian Schulz, Pfarrer em. Egbert Bessen sowie Pfarrer Daniel Kostowski – berichteten von ihren vielfältigen Aufgabengebieten, mit denen sie für die Gemeinde aktiv sind.

Die Verantwortlichen der Ausschüsse erläuterten den Besuchern an den verschiedenen Informationsständen im Eingangsbereich wiederum ihre Tätigkeiten für die Kirchengemeinde. Hier konnten sich die Interessierten ein Bild davon machen, wie in den Bereichen Netzwerk Frauen, der ökofairen Kirchengemeinde, dem Liturgieausschuss, dem Team der Öffentlichkeitsarbeit, dem Festausschuss sowie dem Kirchenvorstand gearbeitet wird. Auch ergab sich die Möglichkeit, über mögliches Eigenengagement in den Gruppierungen nachzudenken.