Fast unglaublich ist es dann am Ende doch. Denn die Organisatoren konnten sich erneut auf Petrus verlassen, auch die 45. Auflage des Loburger Waldlaufes konnte wieder bei trockenem Wetter durchgeführt werden.

35 Grundschulen aus Warendorf und seinen Ortsteilen, Ostbevern, Telgte, Everswinkel, Sassenberg, Beelen, Ennigerloh, Westkirchen, Sendenhorst, Lienen, Ladbergen, Greven, Tecklenburg, Nordwalde, Altenberge, Steinfurt, Laer, Emsdetten und Münster hatten sich in diesem Jahr angemeldet und den Weg zum Gymnasium Johanneum gefunden.

Den Wanderpokal konnte am Ende die Josefschule aus Warendorf für sich reklamieren. Zweitplatzierte in der Schulwertung wurde die hiesige Ambrosius-Schule, gefolgt von der Martinischule aus Greven.

In den Einzelwertung setzten sich folgende junge Sportler durch: Bei den Mädchen war es Franka Feuersträter von der Grundschule Beelen, die mit 2.00.35 Minuten die Tagesbestzeit erlaufen hat. Zweitschnellste war Milena Baitinger von der Johannesschule Sassenberg, gefolgt von Amelie Maria Forreiter von der Grundschule am Kinderbach in Münster.

Bei den Jungen war es Jonas Schwarzer von der Grundschule Kinderhaus West, der mit einer Zeit von 2.00.59 Minuten Schnellster war. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Paul Schmelzer vom Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Schule in Sassenberg-Füchtorf sowie Serjam Avdulahi von der Melanchthon-Schule in Münster.