Zur besten Pflanzzeit im Garten lädt die kfd auch in diesem Herbst wieder zur Staudenbörse ein. Am Donnerstag, 24. Oktober, können Pflanzenliebhaber

zwischen 9 und 11.30 Uhr Pflanzen abgeben, tauschen oder gegen eine

kleine Spende erwerben.

Das Team um Elisabeth Nünning gibt wieder wertvolle Tipps und steht für Fragen und Hilfe bei der Pflanzenauswahl zur Verfügung. Gleichzeitig können sich interessierte Frauen am Info-Stand bei einer Tasse Kaffee über die Frauengemeinschaft und ihre Aktionen informieren. Neue Mitglieder sind immer willkommen. Bereits am morgigen Dienstag, 15. Oktober, können pflanzwillige auf dem Kirchplatz in Brock Stauden tauschen. Wer keine Stauden zum Tauschen hat, der kann sich aber auch Stauden aussuchen, teilen die Organisatorinnen mit. Es wird lediglich um eine Spende gebeten. Dieses Geld geht dann an das Gemeindeprojekt in Uganda. Die Staudenbörse ist von 9 bis 11 Uhr und dann noch mal von 16 bis 18 Uhr.