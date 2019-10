Ostbevern -

Fünf Kilometer lang ist die Spiekerwanderroute, die jetzt eröffnet wurde. Die Strecke führt rund um den Ortsteil Brock. Los geht es an einer Bank in der Nähe des Dorfspeichers, der dem Wanderweg seinen Namen gab. Der CDU-Ortsverband war maßgeblich an der Realisierung des Wanderweges beteiligt, für den Ostbevern Touristik jetzt Werbung macht.