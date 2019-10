Die bereits traditionelle Herbstfahrt des Männergesangverein (MGV) ging in diesem Jahr zur Firma Natura Gart in Dörenthe bei Ibbenbüren. In den vergangenen Jahren hatten sich die MGV-Sänger Ziele wie Soest oder Osnabrück ausgesucht. Der Vorstand wollte in diesem Jahr mit dem Besuch den Teilnehmern neue Gestaltungsideen und Anregungen für nachhaltige Gartenprodukte und naturfreundliche Gartenteiche vermitteln, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Tauchpark

In einer einstündigen Führung erhielten die Sänger und deren Familienmitglieder einen umfassenden Einblick in den nun mittlerweile 40-jährigen Wasserpark mit dem größten Teichaquarium Deutschlands und dem weltweit größten neu angelegten Tauchpark auf Teichfolie.

Eindrucksvoll war neben der herbstlichen Blumenpracht des Parks, der Teichlandschaft und der Tauchbasis im Besonderen die naturbelassene Wasserwildnis mit der Vielfalt der einheimischen Vogelwelt, teilt der MGV weiter mit.

Nach den vielen interessanten Eindrücken stärkten sich die Ausflügler bei Kaffee und Kuchen in dem Parkrestaurant.„Man braucht wirklich nicht weit zu fahren, um derartig Neues und Interessantes über Natur, Garten und Wasser zu erfahren“, so die einhellige Meinung der Chormitglieder.