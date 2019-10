Auch 71 Jahre nach der Schulentlassung ist die Klassengemeinschaft immer noch gut. Die alten Schulfreundschaften haben Jahrzehnte überstanden und halten bis heute. 1940 hatten 50 Mädchen und Jungen in der Grund- und Hauptschule St.-Ambrosius ihren ersten Schultag. 1948 wurden sie entlassen.

Gertrud Knemeyer sorgt dafür, dass die Kontakte nicht verloren gehen und organisiert regelmäßige Klassentreffen. Im Gasthof Beverhof trafen sich die ehemaligen Klassenkameraden am Mittwoch zu einem Frühstück.

Viel zu erzählen

„20 aus unserem Jahrgang gibt es noch, die meisten konnten heute kommen“, freut sich Knemeyer darüber, dass diese Treffen immer noch gerne angenommen werden. Viele Mitschüler seien in Ostbevern geblieben, einige leben in der näheren Umgebung.

„Wir sind zwar nicht mehr alle so flott unterwegs, aber haben uns immer noch viel zu erzählen“, sagte eine Teilnehmerin des Klassentreffens mit einem Schmunzlen. „Bisher haben wir uns immer alle fünf Jahre getroffen, aber jetzt, wo es immer weniger werden, wollen wir auf Anregung einer Mitschülerin versuchen, uns zukünftig doch jährlich zu treffen“, sagt Gertrud Knemeyer, die auch weiterhin die Organisation übernehmen will.

„ Ein bisschen älter sind wir im Laufe der Jahre geworden. Ein bisschen älter sind wir im Laufe der Jahre geworden. “ Teilnehmer des Klassentreffens

Bei diesen Treffen schwelgen die Männer und Frauen in Erinnerungen, die angesichts der Kriegsjahre, in die ihre Schulzeit fiel, nicht immer nur fröhlich sind. So dachten die Klassenkameraden an ihre Mitschülerin Elli Poggenburg, die am 10. Oktober 1943 gemeinsam mit ihrer Familie und drei Ordensschwestern bei einem Bombenangriff auf die Raphaelsklinik in Münster ums Leben kam. „Das hat uns damals schwer getroffen“, berichtet Knemeyer von dem für alle schmerzlichen Verlust eines sehr beliebten Mitglieds der Klassengemeinschaft.

Doch es gibt auch Anekdoten, an die die ehemaligen Schüler heute noch mit Vergnügen zurückdenken. „Für uns Mädchen stand damals Handarbeiten auf dem Stundenplan“, berichtet Gertrud Knemeyer. Während der Kriegsjahre sei es allerdings schwierig gewesen, an Materialien für den Unterricht zu kommen. Doch die Lehrerin habe diese Problem sehr kreativ gelöst. „Sie ließ uns ihre kaputten Socken stopfen“, erzählt sie.

Umfassende Chronik

Knemeyer hat alle Treffen ihrer Klasse in Text und Bild festgehalten und in einer umfassenden Chronik zusammengefasst. Gerne blättern ihre Mitschüler durch die Alben und schauen sich Bilder an.

„Ein bisschen älter sind wir im Laufe der Jahre geworden“, stellte ein Teilnehmer augenzwinkernd fest. Ein wenig traurig sei es jedoch schon, dass die Gruppe im Laufe der Jahre immer kleiner geworden ist. Beim Durchblättern der Fotos sind aber auch die verstorbenen Klassenkameraden irgendwie immer mit dabei. Auch über sie gibt es Geschichten und gemeinsame Erlebnisse, an die sich alle gerne erinnern.