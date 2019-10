Zwischen Dekorationen für Haus und Garten genossen am Dienstag über 50 Besucher einen Abend mit Literatur und Kompositionen in der Gärtnerei Preckel. „Wir wollten verschiedene Formen der Kultur zusammenführen, auch in den Sprachen“, sagte Thomas Gabriel. Der Spartenleiter des Vereins „OK.Ostbevern Kultur“ begrüßte zur „Sternenreise mit dem west-östlichen Divan“ und lud ein, ein „wenig die Welt entdecken“.

Goethes Gedichte

Eine meditative Atmosphäre schufen die Akteure mit einer Verbindung aus Goethes Gedichtsammlung mit der Komposition von Prof. Norbert Ammermann auf der Sitar im Wechsel mit Musik von Sigrun Menzel auf der Tambura. Die Saiteninstrumente boten einen stimmigen Gegenpart zur Lesung von Susanne Hagedorn-Menge und Fatma Murad, die die Texte auf deutsch und arabisch vortrugen.