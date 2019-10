Aufforstung als Projekt?

Mit der SPD auf Spurensuche gehen, sich über den dramatischen Zustand des Waldes informieren und dabei erfahren, warum die im vergangenen Jahr noch so üppig gewachsenen Fichtenwälder etwa in Ostbevern-Brock an der Grenze zu Kattenvenne vollständig verschwunden sind: Dieses Angebot nahmen Mitglieder der Partei sowie Waldbesitzer und Landwirte am Samstag gerne an.

Denn: Der Klimawandel wirkt sich mittlerweile auch in den Wäldern Ostbeverns aus. „Ich fand es erschreckend, diesen Kahlschlag zu erleben,“ so SPD-Vorstandsmitglied Ulla Zumhasch , die diese Waldexkursion organisiert hatte. Außerdem wollten die Teilnehmer natürlich auch wissen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt und was die Politik tut, um die Waldbauern zu unterstützen.

Förster Tim Diekmann , Leiter des Graf Droste zu Vischering´schen Forstamtes in Darfeld, und die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass gaben dazu Informationen und beantworteten Fragen. „Wir haben, nachdem der komplette Bestand der Fichtenwälder durch Dürre und Borkenkäfer innerhalb eines Jahres vernichtete wurde, den befallenen Teil entfernt und das Holz so gut wie es ging wirtschaftlichen Zwecken zugeführt“, berichtete Förster Tim Diekmann.

Etwa 30 Hektar Fichtenwald wurden allein in der Bauerschaft Brock vernichtet. „Die Flächen sind leer geräumt und bearbeitet“, so der Fachmann. Jetzt beginne das Forstamt mit der Aufarbeitung der Flächen. Der Förster wies darauf hin, dass es für die Rodung der Wälder Fördergelder gebe. Er sprach von bis zu 15 000 Euro pro Waldbesitzer und Jahr. Auch für die Neuanpflanzung gebe es eine Unterstützung, jedoch wiederum nur für bestimmte Pflanzen.

Mit Blick auf die anstehenden Aufforstungsmaßnahmen unterbreitete der Förster der Gemeinde ein Kooperationsangebot: „Schulen und Kindergärten aus Ostbevern könnten im Rahmen eines Projektes auf den freien Flächen selbst Bäume pflanzen.“ Die Kinder würden so einerseits etwas lernen und andererseits zu echten Klimaschützern. Diese Idee nahm die SPD auf. Sie will nun mit den Einrichtungen in Ostbevern Kontakt aufnehmen, um diesen Vorschlag zu realisieren.

Für die Neuanpflanzungen gebe es schon viele Ideen, so Förster Tim Diekmann. Weil mit einer solchen Maßnahme eine neue Waldgeneration heranwachse, müssten die Baumarten auch perfekt zum jeweiligen Standort passen. „Wir werden es schaffen, bis Ende 2020 die Schadflächen mit einem standortgerechten Mischwald wieder aufzuforsten,“ versprach Tim Diekmann.