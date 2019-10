Die Vorfreude steigt bei den Musikerinnen und Musikern des Musikvereins. Am kommenden Wochenende finden die beiden Jubiläumskonzerte in der Aula der Josef-Annegarn-Schule statt. Am Samstag, um 19.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr lädt das Orchester zu bester Unterhaltung ein. Unter der Leitung ihres Dirigenten Norbert Göttker arbeiten sie in diesen Tagen noch am letzten „Feinschliff“ der Konzertstücke. Dieses geschieht in einzelnen Registerproben und kurz vorm Wochenende auch in einer abschließenden Generalprobe.

Mit einem bunten Strauß an Melodien und Werken aus verschiedenen Genres will der Verein zeigen, dass er mit 90 Jahren noch längst nicht zum alten Eisen gehört. „Wir haben tolle Musikstücke vorbereitet und uns – auch auf Wunsch unserer eigenen Musiker – zum Jubiläum auch an Konzerthighlights des Orchesters aus den letzten Jahrzehnten bedient“, erläutert Dirigent Norbert Göttker.

Freuen dürfen sich die Zuhörer somit beispielsweise auf die berühmten Filmmelodien von Ennio Morricone, die der Musikverein erstmalig bei sein em Jahreskonzert 1993 aufführte. Aber auch mit einem Arrangement von Tänzen der Irish-Dance-Show „Lord of the Dance“, Hits der „Neuen deutschen Welle“ und dem King of Rock`n´Roll, Elvis Presley, will der MVO begeistern. „Wir wollen einmal mehr die Vielseitigkeit des Orchesters unter Beweis stellen“, so Göttker, der auch den Freunden der Marschmusik etwas verspricht.

Dass die Jugendarbeit beim Musikverein nach wie vor sehr gut läuft, davon können sich die Zuhörer ebenfalls ein Bild machen. So hat Dirigent René Heitmann mit dem Jugendblasorchester auch einige Titel einstudiert, mit denen sich die jungen Musikerinnen und Musiker präsentieren möchten.

Alles in allem versprechen die Verantwortlichen ein kurzweiliges Programm, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte.

Karten für die beiden Jubiläumskonzerte gibt es noch. Sie sind erhältlich – verbilligt im Vorverkauf – in der Blumenstube Claudia Leinkenjost, Hauptstraße 7 sowie an der Abendkasse.