Viel mehr als nur Hort für die kleinen Racker

In den Wochen von Montag, 28. Oktober, bis zum Freitag, 8. November, nehmen die Kindergärten in Ostbevern die Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2020/2021 entgegen.

Für die Anmeldung ist es erforderlich, das Vorsorgeheft der Kinder mitzubringen.

Weiterhin werden die Eltern gebeten, ihre Kinder nur in einer Einrichtung anzumelden. Bei dieser Anmeldung wird die Reihenfolge der Wunscheinrichtungen der Familie abgefragt. Mehrfachanmeldungen werden aussortiert und am Schluss auf die noch übrigen freien Plätze verteilt. Der Grund dafür ist, dass es bei Mehrfachanmeldungen für keine Einrichtung ersichtlich ist, welche Einrichtung favorisiert wird. Um längere Wartezeiten bei den Anmeldungen zu vermeiden, bitten die Einrichtungen um telefonische Terminabsprachen.

Bei der Anmeldung werden die Eltern auch nach dem wöchentlichen Betreuungsbedarf gefragt. Die Eltern haben die Möglichkeit, zwischen 25, 35 und 45 Wochenstunden zu wählen und sich bei der Anmeldung verbindlich festzulegen.

Die Anmeldezeiten der einzelnen Einrichtungen in den Wochen vom 28. Oktober bis zum 8. November:

► Kindergarten Familienzentrum St. Josef: Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Oktober, von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag, 2. November, von 9 bis 12 Uhr.

In der Woche danach montags bis donnerstags immer von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am Freitag, 8. November, nur nach telefonischer Vereinbarung.

► Kindergarten Familienzentrum St. Ambrosius: Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Oktober, von 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. In der Woche danach montags bis donnerstags immer von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am Freitag, 8. November, nur nach telefonischer Vereinbarung.

► Familienzentrum „Zauberburg“: Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Oktober, von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. In der Woche danach montags bis donnerstags immer von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am Freitag, 8. November, nur nach telefonischer Vereinbarung.

► Kita Familienzentrum Outlaw Bahnhofstraße: Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Oktober, von 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. In der Woche danach montags bis donnerstags immer von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am Freitag, 8. November, nur nach telefonischer Vereinbarung.

► Kita Familienzentrum Outlaw Grevener Damm: Mittwoch und Donnerstag, 30. und 31. Oktober, von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr. In der Woche danach montags bis donnerstags immer von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr. Am Freitag, 8. November, in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr und nachmittags in der Zeit von 14 bis 14.30 Uhr.

► Kita Familienzentrum Outlaw Brock: Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Oktober, von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. In der Woche danach montags bis donnerstags immer von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Am Freitag, 8. November, nur nach telefonischer Vereinbarung.

►AWO-Kita „Biberbande“: Dienstag, 29. Oktober, 14 bis 16.30 Uhr, Dienstag, 5. November, 8 bis 16 Uhr, Mittwoch, 6. November, 14 bis 16.30 Uhr sowie am Donnerstag, 7. November, 8 bis 13 Uhr. Da sich die Kita, die im neuen Baugebiet Kohkamp III entsteht, noch im Bau befindet (WN berichteten), ist die Anmeldung in der Rathausnebenstelle an der Erbdrostenstraße 2. Der Betrieb wird am 1. August 2020 aufgenommen.