4,73 Millionen der 9,19 Millionen Erwerbstätige in NRW pendeln. Und auch die Bevergemeinde ist hier keine Ausnahme da.

Wie das Statistische Landesamt für Information und Technik mitteilt, sind im Jahr 2018 52,8 Prozent aller in Ostbevern angestellten Erwerbstätigen täglich in die Gemeinde eingependelt. Oder anders gesagt, 4365 Menschen finden jeden Morgen ihren Weg in die Bevergemeinde. Dabei kommen die meisten von ihnen aus Münster, 374 Berufspendler, gefolgt von Telgte, 289 Berufspendler, und Warendorf, 275 Berufspendler. Während aus Sassenberg (147) und Glandorf (138) auch noch dreistellige Pendlerzahlen nach Ostbevern strömen, nehmen die Zahlen stetig ab. So kommen aus dem benachbarten Osnabrück nur noch 40 Menschen jeden Tag zum Arbeiten nach Ostbevern.

Deutlich mehr Menschen pendel der Arbeit wegen aber aus der Gemeinde raus. 5996 Auspendler hat es im vergangenen Jahr jeden Tag gegeben, Die allermeisten, nämlich 1497, von ihnen fahren jeden Morgen in das nahe gelegene Oberzentrum Münster. Wie die Arbeitspendler in die Bistumsstadt gelangen, welchen Anteil Bahn oder Auto haben, geht aus der Statistik jedoch nicht hervor. Und auch die Plätze zwei und drei decken sich mit denen der Einpendler. So fahren jeden Morgen 595 Menschen ins benachbarte Telgte und 383 in die Kreisstadt Warendorf.