Wieder helfende Hände gesucht

Zum 47. Mal findet am Sonntag, 24. November, der von der Frauengemeinschaft organisierte Lepra-Basar statt. In der vergangenen Woche traf sich eine Gruppe des Vorbereitungsteams der kfd , um letzte Einzelheiten für den Basar zu besprechen.

Vieles ist schon auf einem sehr guten Weg, aber Unterstützung und Spenden für die verschiedenen Bereiche sind immer willkommen und sorgen für noch mehr Vielfalt.

Am Basarsonntag wird, nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr, wieder ein Frühstücksbüfett angeboten. Anmeldungen dazu nimmt Renate Mersbäumer, ✆ 71 22, entgegen. Sie ist auch Ansprechpartnerin für alle, die Marmeladen, Plätzchen, Liköre und sonstige hausgemachte Spezialitäten für den Verkauf spenden möchten.

Im Bereich „Textiles“ gibt es eine große Auswahl an Socken, Handschuhen, Schürzen, Topflappen, Puppen- und Kinderkleidung sowie vieles mehr. Alle, die Ideen haben oder Spenden für den Textilbereich abgeben möchten, können Martha Wiewel , ✆ 71 26, anrufen.

Annegret Stiller kümmert sich mit vielen anderen Frauen um den Bereich der Floristik. Adventskränze und Gestecke sollen an folgenden Terminen erstellt werden: Donnerstag, 14. November, Dienstag, 19. November, und Donnerstag, 21. November, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Die Abendtermine stehen noch nicht genau fest und werden so bald als möglich veröffentlicht, heißt es in einer Mitteilung. Wer dazu Fragen hat oder sich im Vorfeld erkundigen möchte, melde sich doch bitte bei A. Stiller, ✆ 71 16.

Zum weiteren Angebot des Basars gehören verschiedene Holzarbeiten wie Vogelhäuschen, Futterstationen und Dekorationsartikel aus Holz. Seit vielen Wochen wird von Mitgliedern der Kolpingsfamilie bei Heinz Berkenharn, ✆ 74 16, an Freitagabenden daran gearbeitet.

Beim Vorbereitungstreffen wurde zudem gefragt, wer Krippenställe bauen könne? Da sich allerdings noch niemand gefunden habe, hoffen die Verantwortlichen auf diesem Weg jemanden zu erreichen. Wer sich berufen fühlt, möge sich bei Matthias Haverkamp, ✆ 18 41, melden.

Am 24. November wird aber auch ein großes Kuchen- und Schnittchenbüfett angeboten. Zudem gibt es Suppe und am Mittag wieder Grünkohl und ein reichhaltiges Dessertbüfett.

Es sind aber noch viele Kuchen- und Brotspenden nötig. Wer Kuchen oder Brote spenden möchte oder bereit ist, im Café, an der Kuchentheke oder in der Küche mitzuhelfen, melde sich bei Maria Zimmermann, ✆ 59 61, oder Elisabeth Schulze Althoff-Jürgens, ✆ 52 68.

Um die Mittagszeit wird der MGV Kinderchor die Veranstaltung wieder besuchen und die Besucher, Gäste und Mitwirkenden mit seinen Liedern unterhalten. Der Erlös des Basars wird an die Dr.-Ruth-Pfau-Stiftung, die in Pakistan das Lebenswerk der Namensgeberin nachhaltig unterstützt, gespendet. Es ist eine Stiftung der DAHW, der Deutschen Lepra und Tuberkulosehilfe. Das Vorbereitungsteam hofft, auch in diesem Jahr wieder einen hohen Betrag an die Stiftung überweisen zu können.