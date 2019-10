Ein „Dialog-Display“ wird ab sofort Autofahrer, die aus Richtung Westbevern kommend auf der Ladbergener Straße zu schnell unterwegs sind, auf das Einhalten der richtigen Geschwindigkeit hinweisen.

Wer künftig zu schnell in den Ort hineinfährt, bekommt in roter LED-Schrift ein „Langsam“ angezeigt. Wer sich an die Geschwindigkeit hält, für den hat die Anlage in grünen Buchstaben ein „Danke“ parat. Motivation statt Strafe lautet das Motto dieser Art der Verkehrsüberwachung.

Doch das Gerät kann viel mehr, als man auf den ersten Blick denkt. So lassen sich damit auch das Verkehrsaufkommen sowie die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten der Autofahrer ermitteln. Diese können dann mit Hilfe der passenden Software umfangreich ausgewertet werden. Verstöße werden allerdings nicht geahndet. Vielmehr appelliert das Gerät an die freiwillige Einhaltung und die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Auch auf der Schmedehausener Straße in Höhe des Kindergartens und der ehemaligen Schule Brock müssen Autofahrer zukünftig runter vom Gas. Dort wurde jetzt eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Die entsprechende Beschilderung ist bereits seit einigen Tagen aufgestellt.

Den beiden Maßnahmen vorausgegangen war eine gemeinsame Resolution der Gemeinde Ostbevern und der vier im Gemeinderat vertretenen Fraktionen. Sie hatten sich Anfang des Jahres öffentlich an den Kreis Warendorf sowie an den Landesbetrieb Straßen.NRW gewandt, um geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen im Ortsteil Brock einzufordern.

In einem gemeinsamen Gespräch hatten sich dann alle Beteiligten auf die Installation des Dialog-Displays sowie die Einrichtung der Tempo-30-Zone verständigt. Zudem werden weiterhin in unregelmäßigen Abständen Radarmessungen durch das Straßenverkehrsamt durchgeführt.