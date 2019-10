Verfrühter Jubel bei der Fuchsjagd

„Es war schon abgeblasen.“ Im Finale der Fuchsjagd des Reitvereins Ostbevern wurde es am Samstagnachmittag kurz vor Schluss unübersichtlich. Eigentlich hatte sich Nina Strotjohann den Fuchsschwanz von Vorjahresmajorin Beate Krämer geschnappt. Großen Applaus gab es von den gut 130 Zuschauern – und Jubel bei der neuen Fuchsmajorin. Doch dann kam der Dämpfer: Die Jagdhornbläser hatten schon das Signal zum Ende der Runde gegeben.

„Das haben wir gar nicht gehört“, beteuerten Strotjohann und Krämer unisono. Doch es half nicht: Vereinspressewart Manfred Wibbels heftete Beate Krämer den Fuchsschwanz erneut an, und die Jagd begann von Neuem. Und siehe da: Kein Signal kam dazwischen, und Nina Strotjohann konnte sich den auch „Lunte“ genannten Fuchsschwanz erneut sichern. Damit setzte sie sich im Finale gegen ihre Mitstreiterinnen Kim Riegelmeyer, Anna von Malottky und Uta Nettels durch. Bis zur nächsten Fuchsjagd im Herbst 2020 darf sie sich nun Fuchsmajorin des Reitvereins nennen.

Neue Ponyfuchsmajorin wurde Carina Knappheide, die Vorjahressiegerin Annabell Struffert die Lunte abluchsen konnte. „Das ist die Jagdvariante für unsere Nachwuchsreiterinnen und -reiter“, erklärte Manfred Wibbels.

Insgesamt 40 Reitpaare hatten sich am Morgen nach einem gemeinsamen Gottesdienst auf den Weg durch die Region gemacht. Begleitet wurden die Reitenden durch Jagdgespanne und Kutschen mit insgesamt 45 Personen Besatzung.

Bis nach Schwege ging es über befestigte Wege und Äcker, um schließlich im Schirl die Tour gegen 16 Uhr mit dem großen Finale zu beenden. Unterwegs wurden mehrere Stopps an verschiedenen Höfen gemacht. „Das ist schon nicht selbstverständlich für die Familien vor Ort. Wir sind dafür sehr dankbar“, freute sich Manfred Wibbels.

Insgesamt knapp 20 Kilometer hatten die Pferde am Ende des Nachmittages in den Beinen. „Wir achten darauf, dass alles nicht nur wald- und flurgerecht, sondern auch tiergerecht abläuft“, betonte Wibbels. Regelmäßige längere Pausen seien wichtig für Pferd und Reiter. Außerdem seien die Reitpaare nicht dauerhaft im gestreckten Galopp unterwegs.

Am Abend – die Tiere erholten sich bereits in den Ställen – sollte im Restaurant „Alte Post“ noch der Reiterball folgen. Motto: „Wer hat‘s denn?“ Manfred Wibbels wusste damit am Samstagnachmittag noch nicht so recht etwas anzufangen: „Das hat sich der Festausschuss ausgedacht. Ich weiß nicht was kommt. Ich bin aber sehr gespannt.“