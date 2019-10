Begeisternde Konzerte

90 Jahre Musikverein Ostbevern wurde am Wochenende gleich zweimal in der Mensa der Josef-Annegarn-Schule gefeiert. Etwa 800 Ostbeverner, Familien der Mitglieder, Freunde und Gönner, ließen sich diese Konzerte zum runden „Geburtstag“ nicht entgehen. Die facettenreichen Musikstücke mit einer Auswahl aus dem musikalischen Spielplan der vergangenen Jahrzehnte sorgten für ein abwechslungsreiches und spannendes Hörerlebnis. Das Publikum feierte und spendete den Musikern auf der Bühne viel Beifall.

Bürgermeister Wolfgang Annen überbrachte am Sonntag die Glückwünsche der Gemeinde Ostbevern. Vorsitzender Sebastian Hesse begrüßte die Gäste jeweils vor dem musikalischen Auftakt. Als Moderatorin präsentierte er Manuela Tewes, mit der er auf der Bühne mit einem Glas Sekt auf den runden „Geburtstag“ anstieß. Sie führte charmant und unterhaltsam durch das Programm und trug vor jedem Musikstück immer wieder spannende Informationen zu den jeweiligen Stücken vor. So entwickelte sich auch eine musikalische Zeitreise, denn immer wieder erfuhren die Zuhörer, wann und wo das nächste Stück vom Musikverein erstmals präsentiert worden war.

„Tradition und Zukunft zeichnen den Verein aus“, so Sebastian Hesse. 120 aktive Musiker zähle der Verein. „74 spielen im MVO, 25 im JBO und 21 Musiker zählen inzwischen zur „Alten Garde“, freute sich der Schlagzeuger und fügte hinzu: „Wir sind wahnsinnig stolz, in diesem Musikverein mitspielen zu können.“

Unter der Leitung des Dirigenten Norbert Göttker legten die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne los. Sie spielten eine Vielfalt an Melodien und Werken aus verschiedenen Stilrichtungen und stellten die Vielseitigkeit des Orchesters unter Beweis. Dazu gehörten berühmte Filmmelodien ebenso wie Musikwerke von Tänzen der Irish-Dance-Show „Lord of the Dance“, „Rock’n’Roll“-Musik und ein Melodienstrauß der „Neuen Deutschen Welle“.

Einen gesonderten stürmischen Applaus erhielten die drei Solisten Simone Hesse, Ingo Peperhove und Lothar Riesenbeck, die mit „Bugler’s Holiday“, einem Solostück für Trompeten, begeisterten.

Nach der Pause trat das Jugendblasorchester des Vereins auf die Bühne. Stolz ist der Verein darüber, dass er sich seit 1973 um neue Nachwuchsmusikerinnen und Musiker sowie deren instrumentale Ausbildung kümmert. Seit 1994 gibt es dieses Jugendblasorchester und beim „Geburtstags“-Konzert des Musikvereins dirigierte René Heitmann sein junges Orchester und ließ es einen bunten Mix aus Film- Rock- und Popmusik spielen.

Am Ende des fast dreistündigen Auftritts ernteten die rund 80 Akteure von den begeisterten Zuhörern tosenden Applaus. Mit diesem musikalischen Leckerbissen hatte der Musikverein Ostbevern allen Konzertgästen zweifellos eine große Freude bereitet.