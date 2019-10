Am Sonntag, 3. November, findet das zweite Loburger Schlosskonzert der aktuellen Saison statt, zu dem die Organisatoren einladen. Nachdem der Klavierkomiker Arnim Fischer im September für einen ausgesprochen humorvollen Auftakt der Konzertsaison sorgte, wird nun mit Holger Blüder ein weiterer Konzertpianist Ostbevern einen Besuch abstatten, um im Rittersaal des Schlosses Loburg ein nicht minder hörenswertes, in diesem Fall aber „seriöses“ Soloprogramm zu präsentieren.

Holger Blüder begann als Siebenjähriger an der Musikschule Mettmann mit dem Klavierspiel. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er an den Musikhochschulen in Düsseldorf und Würzburg. Seine pianistische Ausbildung erfolgte in den Klassen von Prof. Barbara Szczepanska und Prof. Karl Betz. Die staatliche Musiklehrerprüfung legte er mit „sehr gut“ ab, das anschließende Diplomstudium „mit Auszeichnung“ und der Zulassung zur Solistenprüfung. 1999 beendete er sein Studium mit dem Erhalt des Meisterklassendiploms.

Bei mehreren nationalen und internationalen Klavierwettbewerben wurde Holger Blüder als Preisträger ausgezeichnet, unter anderem in Moncalieri, in Ragusa und in Rom. Er nahm an Meisterkursen für Klavier und Kammermusik im In- und Ausland teil, zum Beispiel in Bad Bertrich, Thessaloniki und Klagenfurt. Blüder konzertiert mit unterschiedlichen solistischen und kammermusikalischen Programmen in ganz Deutschland. Aufnahmen von ihm wurden im Bayerischen und Hessischen Rundfunk sowie im Radio France Nationale gesendet.

Seit August 2016 leitet Holger Blüder die „Schule für Musik im Kreis Warendorf“, die mit über 6000 Schülern und 100 Lehrern zu den größten des Landes gehört.

In seinem aktuellen Klavier-Soloprogramm „Variation und Emotion“ präsentiert Holger Blüder stilistisch sehr unterschiedliche Variationswerke aus der Klassik (Haydn, Mozart) und Moderne (L. Bernstein) sowie hochemotionale Werke aus der Romantik (Schubert, Schumann, Chopin). Zusätzlich vermittelt der Konzertpianist aufschlussreiche Hintergrundinformationen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.