Wer weiß schon, dass Jörg Pilawa seine Lieblings-Holzbrille während einer Live-Sendung gebrochen ist und wie souverän er darauf regiert hat? Oder warum Julia Roberts im Film Erin Brockovich eine besonders günstige Sonnenbrille tragen musste? Diese und viele weitere spannende Informationen rund um die „Faszination Brille“ sind noch bis zum Freitag, 15. November, bei Blome Optik & Akustik zu erleben.

Vor Ort dürfen sich Interessierte über einen bunten Blumenstrauß an VIP-Brillen und deren Geschichten dazu freuen. Da ist die Brille von Yvonne Catterfeld neben der Brille von Tennislegende Michael Stich oder den Ehrlich Brothers zu entdecken. Auch die Story der FAT-Boy-Brille von Harley-Fans wie John Travolta im Film „Born to be wild“ darf hier ebenso wenig fehlen, wie die Pilotenbrille, die Hollywood-Promis wie Tom Cruise oder Musik-Stars wie Freddy Mercury und Paul McCartney zum Kult machten.

Durch einen persönlichen Kontakt von Ingo Blome zum Buchautor und Walk-of-Frame-Gründer Oliver Alexander Kellner, ist es gelungen, die prominente Kollektion nach Ostbevern zu holen. Und damit die Freude rund um die „Faszination Brille“ zusätzlich einem guten Zweck unterstützt, fördert das Team den Hospizkreis Ostbevern.

Der Eintritt ist frei und für die finanzielle Unterstützung sorgt Augenoptiker Ingo Blome mit seinem Team. Zusätzliche freiwillige Spenden sind natürlich willkommen. Gefördert wird damit der regionale Hospitzkreis Ostbevern. Weitere Informationen auch unter: www.walkofframe.de.