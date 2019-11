Es wird ein Wald

Wer sich noch an der Pflanzaktion für den ersten Ostbeverner Bürgerwald beteiligen möchte, der muss sich sputen. Nur noch bis Donnerstag, 7. November, können dafür Baumsetzlinge erworben werden. Voraussetzung dafür: Bis dahin muss ein Betrag in Höhe von zehn Euro je Baumsetzling an die Gemeinde Ostbevern entrichtet worden sein.

Etwa 200 Setzlinge warten bereits darauf, am Samstag, 16. November, in einer gemeinsamen Pflanzaktion in die Erde zu kommen. Weitere 100 Pflanzen würden auf der zur Verfügung gestellten Fläche noch Platz finden. Angelegt werden soll zur Förderung der Biodiversität von Flora und Fauna ein Mischwald, bestehend aus Esskastanien, Flatterulmen, Walnuss- und Wildkirschbäumen.

Wer sich also noch keinen Baumsetzling gesichert hat, der hat in der kommenden Woche noch Gelegenheit dazu. Die Baumsetzlinge werden in einer gemeinschaftlichen Pflanzaktion am 16. November eingepflanzt. Treffpunkt dafür ist um 10 Uhr der Parkplatz an der Loburger Sporthalle.

Bei Fragen steht Tanja Blättler im Rathaus unter ✆ 82 51 zur Verfügung. Weitere Infos sind auch auf der Homepage der Gemeinde www.ostbevern.de eingestellt.