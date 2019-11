Punkte, Ringe und viele Preise

Brock -

Wenn der Schützenverein Westbevern-Brock zum alljährlichen Pokalschießen ruft, kann ihm eine gut besuchte Veranstaltung im Schießstand der alten Schule sicher sein. Am Sonntag ging es für über 50 Vereinsmitglieder und -freunde aber nicht nur beim Schießen zur Sache, auch am Knobelbecher ging es rund. Somit konnten sich am Abend gleich mehrere erfolgreiche Teilnehmer über Preise freuen.