Er nimmt ab und zu. Er zieht bei Ebbe das Meer an und wirft es bei Flut an Land. Er lockt die Schlafwandler aus den Betten und treibt im vollen Zustand die Empfindsamen zum Wahnsinn. Er bringt die Hunde zum Bellen und die Liebenden zueinander: Der Mond!

Doch nicht nur die Liebenden, sondern auch die Dichter fühlten sich durch die Jahrhunderte immer wieder vom Mond angezogen. Wenn auch seine Wertschätzung – so wie die Mondphasen selber – dabei dem stetigen Wandel unterlag. Aber gerade das macht den Mond als Subjekt für das neue große Lyrikprojekt von OstbevernKultur so interessant, das am Samstag, 9. November, um 20 Uhr in der Aula der Josef-Annegarn-Schule präsentiert wird.

Ein Jahr haben sich Frank Düring (Regie), Ulla Elbers, Martina Licht, Brigitte Pohl, Sandra Düring und Caroline Kunert intensiv vorbereitet, Gedicht-Anthologien gewälzt und so manche Vollmond-Nacht durchwacht, um die Essenz aus 200 Jahren Mond-Lyrik herauszufiltern und in ein abendfüllendes Programm zu gießen. Dabei sind sie bei Klassikern wie Heinrich Heine oder Annette von Droste-Hülshoff genauso fündig geworden wie bei Brecht, Kästner oder Enzensberger.

Musikalisch begleitet werden sie von Jan-Dirk Frönd und Matthias Bals, die nicht nur für die Liedauswahl des Programms zuständig waren, sondern auch wieder einige Gedichte eigens für diesen Anlass vertont haben. Wie es sich für eine klassische Revue gehört, dürfen natürlich auch Tanz-Darbietungen nicht fehlen. Diesen Part übernehmen zwei Gruppen des Tanzstudios Tanz-Fit unter der Leitung von Jana Ludwig, die sich auf ihre ganz eigene Art dem Mond genähert haben. Man darf also gespannt sein.

Karten für die Veranstaltung gibt es zum Preis von zehn Euro im Vorverkauf in der Buchhandlung Düring (Bahnhofstraße 6, ✆ 54 36). Auch Online-Reservierungen sind möglich unter OK.OstbevernKultur@t-online.de. An der Abendkasse sind die Karten zwei Euro teurer. Schüler und Studenten zahlen jeweils die Hälfte.