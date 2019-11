Ein Herz für Igel

368 Gramm zeigt die Waage – der kleine Johnny hat wieder ein paar Gramm zugenommen. Regina Bücker ist zufrieden mit ihrem jüngsten Schützling. Der junge Igel frisst gut, schläft viel und gegen Abend wird er putzmunter. Noch rollt er sich ein, wenn Regina Bücker ihn aus der Kiste nimmt, in der der stachelige Geselle den Winter verbringen wird. „In ein paar Tagen kennt er das Prozedere und meine Stimme, dann lässt er sich problemlos in die Hand nehmen“, ist Bücker überzeugt.

In jedem Herbst nimmt die Tierfreundin seit vielen Jahren kleine Igel auf, die ohne Mutter unterwegs sind und zu leicht sind, um den Winterschlaf zu überstehen. „Wer einen kleinen Igel entdeckt, sollte erst einmal abwarten, ob nicht doch Mutter und Geschwister in der Nähe sind“, sagt Bücker. Wenn das nicht der Fall sei, könne er mit Handschuhen vorsichtig hochgenommen werden und auf Parasiten untersucht werden. Habe er Flöhe oder Maden zwischen den Stacheln, rät Bücker dringend zu einem Besuch beim Tierarzt. Auch wenn das kleine Stacheltier hustet oder Schleim in Augen oder Nase habe, benötige er eine medizinische Behandlung.

Sei das alles nicht der Fall, sollte der Finder das Tier unbedingt wiegen. Wiegt er mehr als 400 Gramm, sollte er an der Stelle wieder ausgesetzt werden, an der er gefunden worden ist. „Natürlich nicht direkt an einer viel befahrenen Straße“, betont Bücker. Liegt das Gewicht deutlich unter 400 Gramm an, benötige der Igel Unterstützung. „Wichtig ist es, im Fall einer Unterkühlung das Tier zu wärmen“, erklärt die Igelexpertin. Eine Kiste mit Heu oder Stroh eine Decke und eine Wärmflasche könnten helfen, die Lebensgeister wieder zu wecken.

Bücker füttert ihren Schützlingen herkömmliches Katzenfutter. Das müsse nicht das Teuerste sein, erklärt sie. Allerdings dürfe es kein Gelee enthalten. Auch getrocknete Insekten aus dem Angelshop lassen sich die Igel gerne schmecken. Auf keinen Fall dürfe Milch oder Joghurt angeboten werden, „das vertragen Igel nicht“. Die Igel, die in menschlicher Obhut überwintern, weil ihre Fettreserven nicht für einen Winterschlaf reichen, müssen täglich gefüttert werden und benötigen immer frisches Wasser. Zudem sei regelmäßiges Wiegen unerlässlich, betont die „Igelmutter“. Rund zehn Gramm täglich solle der kleine Mitbewohner zunehmen. Und auch die Kiste müsse täglich gereinigt werden. „Igel, die in menschlicher Obhut die kalte Jahreszeit verbringen, machen keinen Winterschlaf“, erklärt Bücker. Bei guter Versorgung mache ihnen das nichts aus, versichert sie.

Im März oder April, wenn die Temperaturen ansteigen, werden die keinen Igel wieder ausgewildert. „Die Natur ist ihr Zuhause und dort gehören sie hin“, betont Regina Bücker. Zudem sei es verboten, heimische Wildtiere zu halten, die vorübergehende Pflege eines hilfebedürftigen Tieres sei davon ausgenommen.

Dass Regina Bücker ein Herz für Igel hat, scheint sich auch in der Tierwelt herumgesprochen zu haben. In ihren Garten hat sie täglich Besuch von einer kleinen Igelfamilie, für die immer in einem geschützten Bereich etwas Katzenfutter bereitsteht. „Vielleicht ist die Mutter einer meiner früheren Schützlinge“, vermutet die Tierliebhaberin. Sie freut sich über den Besuch.

Einen Appell muss die Igelfreundin aber noch loswerden: Gerade im Spätsommer und Herbst, wenn die im August und September geborenen Igel erste Ausflüge unternehmen, seien Rasenmähroboter und Laubsauger eine große Gefahr für die Tiere. „Die Mähroboter, wenn sie in der Nacht eingesetzt werden, in denen Igel in der Regel aktiv sind, fahren den Tieren die Füße ab oder fügen ihnen schwere Wunden im Gesicht zu“, berichtet Bücker von schlimmen Fällen. Laubsauger können die Tiere ebenfalls schwer verletzen.

Wer einen Igel findet, der Unterstützung benötigt, dem rät Bücker sich fachkundigen Rat bei entsprechenden Igel-Hilfsorganisationen zu holen oder einen Tierarzt aufzusuchen. Sie selbst steht über ihre Facebook-Seite ebenfalls gerne mit Rat und Tat zur Seite.