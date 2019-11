Alle sind eingeladen

Der Montag, 11. November, steht ganz im Zeichen des St.-Martinfestes. Der Kindergarten St. Ambrosius beginnt bereits am Vormittag, den Kindern die Bedeutung des St. Martinfestes näherzubringen. So wird unter anderem ein große Brezel solange geteilt, bis jedes Kind ein Stück bekommen hat. Zudem werden auch die St.-Martinslieder gesungen.

Am Abend findet dann der Martinsumzug um 18 Uhr an der Pfarrkirche statt. Den Auftakt bildet die Martinsgeschichte, die in der Kirche vorgetragen wird. Anschließend ist der Laternenumzug, der von „St. Martin“ angeführt wird. Der Musikverein wird diesen auch in diesem Jahr wieder musikalisch unterstützen und den Umzug begleiten. Die Freiwillige Feuerwehr von Ostbevern hat die Aufgabe übernommen, den Laternenumzug zu begleiten und abzusichern.

Folgende Wegstrecke hat der Kindergarten vorgesehen: Kirche – Hauptstraße – Schulstraße (Ambrosius Grundschule) – Am Rathaus – Hofkamp (Seniorenheim) – Kirchbreede – Hauptstraße – Pfarrkirche. Es wäre schön, wenn auch die Fenster oder die Einfahrten der Häuser, die der Martinszug passieren wird, wie in den vergangenen Jahren zu Ehren des St. Martins beleuchtet wären, werben die Organisatoren bei den Anwohnern. Sie würden sich sehr freuen, wenn die Anwohner das Anliegen des Kindergartens mit unterstützen würden.

Nach dem Umzug wird die Pfarrgemeinde auf dem Kirchplatz Kakao, Glühwein und Martinsgänse zum Verzehr anbieten. Der Erlös dieser Aktion wird der Partnerdiözese Nyundo in Ruanda zur Verfügung gestellt.

Die Martinsgeschichte und auch der anschließende Umzug sind nicht nur für die Kindergartenkinder des Kindergartens gedacht, sondern es sind alle Kinder mit ihren Eltern eingeladen, zusammen das Fest des Heiligen Martin zu feiern.