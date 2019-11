Die Gemeinde Ostbevern war auf der Suche nach dem schönsten Vorgarten der Bevergemeinde – und ist fündig geworden. Eine Jury, bestehend aus Bürgermeister Wolfgang Annen , Klaus Hüttmann , Michaela Weitkamp und Marie Querdel aus der Verwaltung, aus Mitgliedern des Heimatvereins, von „Ostbevern Touristik“, „Wirtschaft Ostbevern“ sowie zwei Schülern der Josef-Annegarn-Schule, hat nun die Sieger gekürt.

Am Mittwoch hatten sich nahezu alle Preisträger im Übergangsrathaus eingefunden. 14 Vorgärten, so viele hatten sich auch beworben, wurden ausgezeichnet. Für die Preisträger 14 bis vier gab es Gutscheine von lokalen Unternehmen, die die Aktion mit unterstützt haben. Angefangen von der „BlumenWerkstatt“ bis zur „BlumenStube“, „Schnäppchenmarkt“, „Raiffeisen“ und „BZO“. Die ersten drei Plätze haben Geldpräsente bekommen. Familie Schulze Hagen hat für ihren dritten Platz 100 Euro, Anne Wolf 200 Euro und Jochen Munsberg, der, beziehungsweise sein Vorgarten, von der Jury zum Sieger, gekürt worden ist 200 Euro. „Ich würde mich freuen, wenn sie dieses Geld in ihren Garten investieren und damit auch weiterhin mit gutem und vor allem schönen Beispiel vorangehen und zeigen, dass ein Vorgarten mehr sein kann, als nur eine geschotterte Fläche“, sagte Wolfgang Annen bei der Preisverleihung.

Während im Rathaus die Preisverleihung stattgefunden hat, haben Anwohner im Wohngebiet Loheide zum zweiten Mal Post von der Gemeinde bekommen. Ging es in dem ersten Schreiben noch darum, dass die Gemeinde erklärte, wie nach aktueller Bauverordnung ein Vorgarten auszusehen habe, müssen die Anwohner nun Rechenschaft über ihre Flächen vor dem Haus ablegen. Im Detail geht es darum, dass jeder die Quadratmeter der unterschiedlichen Flächen sowie deren Bebauung und Bepflanzung angeben werden soll. In einem nächsten Schritt wird dann seitens der Gemeinde der Dialog mit den Anwohner gesucht, damit diese ihren Vorgarten so gestalten, wie es baurechtlich korrekt ist – und in vielen Fällen auch ökologischer. Die Maßnahme hat aber nicht nur etwas mit mehr Biodiversität zu tun, sie dient auch dazu, die Bodenversieglung zu reduzieren, um bei Starkregenereignissen besser gewappnet zu sein.